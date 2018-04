IKKE FORNØYD: VGs anmelder er lunken til Nicolay Ramms nye NRK-serie. Her sammen med Frida Homlung og Rasmus Wold. Foto: Marian Jade

Krammpaktig

Publisert: 13.04.18 21:04

Fakta Ramm, ferdig gå! Norsk underholdningsprogram i åtte deler Med: Nicolay Ramm, Rasmus Wold og Frida Homlung Premiere på NRK1 fredag 13. april kl. 20.55. Sendes fredager på NRK1

Sportshumor: Ikke er det sport og ikke er det humor

3

Helt siden Nicolay Ramm slo seg løs med «Gi litt Falun» har det vært åpenbart at denne formen for knusktørr ordspillhumor en dag kommer til å ende opp utenfor sportssendingene. Her får han boltre seg i et stort program, på selveste «Nytt på Nytt»s plass i gullrekka.

Det betyr at både publikumstall og fallhøyde er enorme.

I alle fall hvis de samme som synes det er gøy å koble ukesaktuelle nyheter og humor, samtidig liker å koble relativt aktuell sport og nyheter. Konseptet til Ramm er veldig likt sånn sett. To lag med faste lagledere og sportsutøvere på hvert lag. De faste er komiker Rasmus Wold og Frida Homlung. Sportsalibiene i første runde er Tarjei Bø ( den nest beste skiskytteren gjennom alle tider - i familien sin) og freestylekjører Tiril Sjåstad Cristiansen.

Utfordringen er at programredaksjonen ønsker å være så hysterisk morsomme og kreative i oppgavene, at det blir som en vits fortalt av noen som ler bort poenget. Her skal man blant annet åle som seg som en snegle i sovepose, gjette på hinsides påstander om motstanderen og være best til å lese på leppene. Travelt. Og kaotisk.

Ramm er manisk blid og programledermyndig. For så vidt akkurat sånn som man skulle forvente, men det blir veldig, veldig MYE av ham i løpet av disse snaue tre kvarterene. Blant annet et langt innslag der 29-åringen løper Paris Maraton og er jovial fram til den siste mila gjenstår. Imponerende, siden løpet var på søndag. Poenget bak innslaget er selvsagt at deltakerne skal gjette hvilken tid han løp på.

Mer håpløst er noen innslag der han parodierer den siste tidens tre store karriereavslutninger, Bjørgen, Bjørndalen og Svendsen. Her tar han videre karikaturer fra «Helt Ramm», men med ekstremt svake og poengløse manus. Morsomst er den selvantennelige humoren i oppgaveformuleringene «Puddel eller Pelé» og «Tutta eller Calcutta».

Teitest er premiene. Ramm som sniker seg hjem til deltakerne og «stjeler» ting de kan vinne tilbake. Det er vanskelig å lage improvisert humor, spesielt av andres hjem, men dette er pute-TV forkledd som humor.

Mot slutten viser faktisk Tarjei Bø fram et ukjent talent, så ukjent at han ikke var klar over det selv. Faktisk så imponerende at programleder Ramm utbryter «Hva skjedde der? Det var et lite stykke idrettshistorie.»

Det er i så tilfelle mer enn man kan si om dette programmet.

