Ida Fladen skal jakte kjæreste på TV

TV 2018-09-04T12:29:29Z

Den single programlederen og radioprofilen er én av fem kjendiser som er på søken etter den perfekte kjærlighet.

Frank Løke (38), Ida Fladen (32), Lilli Bendriss (72), Glenn Jensen (31) og Dennis Vareide (28) er alle single. Nå skal de forsøke å gjøre noe med nettopp det, og det med TV-kameraer på slep. Det skriver TV 2 i en pressemelding.

Til VG innrømmer Frank Løke, som i disse dager er med i «Skal vi danse» og som tidligere i år var å se i «Farmen kjendis» , at dette tar «kaka».

– Av all galskap jeg har gjort og skal gjøre, så blir det å søke kjæreste på TV det desidert verste og mest ekstreme jeg har gjort. Men det blir sinnssykt morsomt og utfordrende på mange plan, forteller Løke, som i vinter ble separert fra kona Anette (32).

Ifølge kanalen var det programredaktør Jarle Nakken som selv hadde ideen til programmet.

– Jeg fikk ideen til konseptet da jeg ble klar over at veldig mange kjendiser er single til tross for at de er populære og ettertraktede. Det må være vanskelig for kjendiser å vite om den oppmerksomheten de får er fordi de er kjendiser, eller om de blir anerkjent for den de er. I dette konseptet hjelper vi kjendisene å møte potensielle kjærester, sortere tankene og bli utfordret av en samlivsekspert og venner på hva de burde se etter i en potensiell kjæreste, sier Nakken.

Innspillingen av «Kjendis søker kjæreste» starter i høst, og hvem som helst kan søke om å få date sin drømmekjendis.

Disse kjendisene deltar i programmet:

Lilli Bendriss (72)

Liilli Bendriss fra Hareid på Sunnmøre er kjent fra «Åndenes Makt» på TVNorge. Nå ser hun etter en mann med stor M.

- Jeg møter mange kvinner på min egen alder som mener livet er over. Jeg håper å kunne inspirere og få disse kvinnene til å forstå at vi også kan være aktuelle i voksen alder. Jeg er kvinne og jeg må ha en mann med stor M. Jeg må føle meg som en dronning ved hans side!, sier Bendriss.

Ida Fladen (32)

Ida Fladen har vært programleder i både NRK og TV 2, og har for tiden en av Norges mest populære podcaster, «Ida med hjertet i hånden».

- Jeg er veldig god på fest, men jeg er elendig på flørting. Når jeg blir med på dette programmet er det fordi jeg faktisk trenger det. Nå MÅ jeg på date, nå har jeg ikke noen unnskyldning lengre, sier Fladen.

- Jeg ønsker meg en kjæreste som har kontakt med følelsene sine. Selv har jeg følelsene utenpå kroppen. Jeg vil ikke gjette meg til hvordan han har det. Jeg er utrolig sjarmert av idrettsgutter selv om jeg ikke er sporty selv. Ser for meg at jeg kunne blitt en skikkelig engasjert kjæreste på tribunen, sier Fladen, som også er paneldeltager i VGs «Spårtsklubben».

Glenn Jensen (31)

Glenn Jensen er tidligere ishockeyspiller og har vært med i «Iskrigerne» på TV 2 Zebra.

- Det er uvant for meg å snakke om følelser. Jeg synes det er skikkelig vanskelig, sier Jensen.

- Jeg liker jenter som ikke tar seg selv så høytidelig og som ikke bruker for mye tid på utseendet sitt, sier Jensen

Dennis Vareide (28)

YouTuber Dennis Vareide fra Bamble i Telemark er kjent fra duoen «Prebz og Dennis». Nå er han klar for å finne kjærligheten.

– Jeg har alltid håpet at den rette bare skal ramle inn døren, men det skjer jo ikke. Man må jo ut og lete selv, sier Vareide.

- Jeg ser etter noen som er eventyrlysten, men ikke for eventyrlysten. Ikke ei som må jogge hver morgen, det blir for mye, men gjerne ei som jeg kan være aktiv med, sier Vareide.

Frank Løke (38)

Frank Løke er tidligere håndballspiller og har spilt nærmere 200 landskamper for Norge. For tiden er han også aktuell i «Skal vi danse».

- Det jeg trenger er en skikkelig grepa dame som er snill og har humor. Også hjelper det om du har en bra rumpe, sier Løke.

- Jeg håper å finne ei dame som har lyst til å være med meg på eventyr. Ei som ikke er redd for en utfordring, legger Løke til.