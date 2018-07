ANKLAGES: Direktøren og styreformannen i CBS-konsernet, Leslie Moonves, anklages for trakasserende oppførsel av seks kvinner. Foto: AP

Ruller opp ny metoo-sak: CBS-topp anklages for trakassering

Publisert: 28.07.18 22:01

Seks kvinner anklager sjefen for CBS-konsernet, Leslie Moonves (68), for seksuell trakassering. Han erkjenner at han «kan ha gjort kvinner ukomfortable med sine tilnærmelser».

Det er i en stor reportasje i magasinet The New Yorker , skrevet av en av journalistene som rullet opp Harvey Weinstein-saken , Ronan Farrow , at de seks kvinnene står frem.

En av dem er skuespilleren Illeana Douglas (53). Hun hevder at Moonves i 1996 holdt henne fast i en sofa, og kysset henne mot hennes vilje.

– Jeg var som et fanget dyr, sier Douglas til magasinet. – Livet mitt passerte i revy foran øynene mine.

Forfremmet overgripere

Blant de andre kvinnene som anklager Moonves, som blir omtalt som en av de mektigste mediefigurene i USA, er manusforfatterne Janet Jones og Dinah Kirgo, samt produsenten Christine Peters.

Jones forteller at Moonves «kastet seg over » henne i 1985. Peters hevder at han stakk hånden oppunder skjørtet hennes under et forretningsmøte i 2006.

Farrow har intervjuet 30 nåværende og tidligere CBS-ansatte som går i rette med det de beskriver som en «giftig kultur» i selskapet, som i tillegg til TV-kanalen CBS også omfatter forlagshuset Simon & Schuster og kabel-TV kanalen Showtime.

Flere av dem påpeker at mannlige ansatte som var beskyldt for seksuelle overgrep, ble forfremmet under Moonves’ ledelse, og at selskapet utbetalte erstatninger til kvinner som hadde anmeldt upassende forhold.

Erkjenner «tilnærmelser»

Moonves har kommentert beskyldningene i en pressemelding , der det heter:

«Jeg erkjenner at det kan ha vært episoder, for tiår siden, da jeg kan ha gjort noen kvinner ukomfortable med mine tilnærmelser. Det var galt av meg, og jeg angrer veldig. Jeg har alltid respektert og forholdt meg til prinsippet om at «nei» betyr «nei», og jeg har aldri benyttet meg av min stilling til å skade eller hindre noens karriere».

Moonves ble styreformann i CBS-konglomeratet i 2016 , etter å ha gått gradene i TV-avdelingen i 20 år. Han har fått æren for å ha revitalisert kanalen med serier som «Survivior», «CSI » og «The Big Bang Theory ». Årslønnen hans fra selskapet i fjor, var på 69,3 millioner dollar.

Moonves har tre barn fra et tidligere ekteskap, og er i dag gift med programlederen i CBS’ frokost-TV program «The Morning Show», Julie Chen.

Chen har forsvart Moonves på Twitter :

«Jeg har kjent min ektemann, Leslie Moonves, siden slutten av 1990-tallet, og jeg har vært gift med ham i nesten 14 år. Leslie er en god mann og en kjærlighetsfull far, en hengiven ektemann og en inspirerende næringslivsleder. Han har alltid vært et snilt, godt og moralsk menneske. Han har min fulle støtte».