LYKKELIG: For den tidligere kunstløpstjernen Tonya Harding er det en stor seier bare å komme til finalen i dansekonkurransen «Dancing with the stars».

Tonya Harding til finalen i amerikansk «Skal vi danse»

Publisert: 21.05.18 09:46

– Endelig kan jeg gå med hodet hevet igjen, sier den tidligere kunstløpersken.

Det sier den fallerte kunstløpstjernen Tonya Harding (47) etter at hun klarte å komme til finalen i TV-konkurransen «Dancing with the stars», som går av stabelen på amerikansk TV mandag kveld.

– Bare det å komme så langt er en seier for meg, sier Tonya Harding til ET .

«Dancing With The Stars» er den amerikanske versjonen av «Skal vi danse» – og Tonya Harding har fått mange gode tilbakemeldinger for sin innsats i den populære TV-konkurransen.

– Dette har gitt meg selvrespekten tilbake, sier Harding.

Hun har et turbulent liv bak seg. Mange husker fortsatt dramatikken mellom Harding og hennes argeste motstander Nancy Kerrigan i forkant av Lillehammer -OL i 1994.

Kerrigan ble kort tid før OL skadet av overfallsmenn som var leid av Hardings daværende mann, men klarte likevel å vinne en sølvmedalje. Tonya Harding fikk sitt kunstløp ødelagt da skøytelissen hennes løsnet, og ble den store taperen i dramaet. Senere innrømmet hun også at hun kjente til attentatplanene mot Kerrigan.

Mens Kerrigan undertegnet en kontrakt med kosmetikkfirmaet Revlon på

drøye fem millioner kroner like etterpå og sølvmedaljen under OL på Lillehammer en

lukrativ inngangsbillett til rikmannsklubbene i verden rundt, ble Harding behandlet som en simpel kriminell.

Etter den tid har hun stadig vekk vært i medienes søkelys under overskrifter som «Tonya Harding banket samboeren» , «Tonya Harding i fengsel» , «Tonya Harding i nytt husbråk» , «Slo selvforsvar» , «Måtte tigge penger» og «Harding på flasken» .

– Jeg nådde bunnen. Jeg var blakk og hadde ikke noe sted å bo. Jeg var en bums, sa Tonya Harding i et intervju med VG i 2004.

I dag sier hun at finalebilletten til «Dancing with the stars» har gitt henne en mulighet til å vise verden hvem hun egentlig er, sitt sanne jeg.

– Etter OL har alle bare tenkt på meg som en grusom person, men nå ser de på meg som en helt normal person, en som har kjempet seg gjennom mye, sier Tonya Harding til ET .