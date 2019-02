GRÅTKVALT: Erlend Elias (t.h.) får trøst av mesterkokk Kjartan Skjelde når han forteller de andre deltagerne hvorfor han må reise så brått. Foto: TV3

Erlend Elias fikk sjokkbeskjed under TV-innspilling: Måtte dra hjem til dødssyk pappa

Oppholdet i «Camp Kulinaris» fikk en bråstopp for Erlend Elias (36) da plutselig sykehuset ringte.

TV-seerne har de siste to ukene kunnet følge kjendisstylisten og 11 andre kjendiser i sving på kjøkkenet i den elleville kokkekampen på TV 3, den siste uken med Erlend Elias som restaurantsjef. Men lite ante 36-åringen – da han reiste ned til Portør utenfor Kragerø i august i fjor – at deltagelsen skulle få en svært dramatisk slutt.

I fredagens episode ser man en gråtende Erlend Elias informere de andre om at pappa Per Magnus Bratsberg Bragstad er blitt alvorlig syk, og at Erlend Elias må forlate innspillingen.

– Pappa ble syk tidlig på sommeren, men vi fikk beskjed om at det gikk bra. Han var i god form da jeg reiste, ellers hadde jeg ikke sagt ja til «Camp Kulinaris», sier Erlend Elias til VG.

Det var et stort sjokk å få kontrabeskjed.

– Da var jeg allerede i reality-boblen. Vi hadde det morsomt.

TUNGT: Erlend Elias har her nettopp fått vite at han må forlate TV-innspillingen. Foto: TV3

Erlend Elias mener selv at han har evner som gjør at han føler på seg når noe har skjedd.

– En morgen satt det en ravn utenfor vinduet mitt. Den så på meg lenge, fløy rundt og kom tilbake. Jeg kjente på meg at noe var galt, og fikk vondt i magen.

Han begynte å lete etter deltageransvarlig for å fortelle om uroen. Da han fant henne, hadde hun allerede fått beskjed fra sykehuset. De sa det var alvorlig.

– Jeg skjønte at jeg måtte dra. TV3 var helt fantastiske. De kjørte meg helt hjem til døren i Oslo, og jeg fikk pakket om og kastet meg på første fly til Bodø.

Han beskriver de intense dagene som «surrealistiske». Pappa Per var bevisstløs da sønnen ankom sykehuset, men Erlend Elias fikk tatt farvel.

– Pappa våknet den første natten. Han hadde alltid en spesiell måte å stryke meg over kinnet på, med utsiden av hånden. Det gjorde han helt fra jeg var liten. Nå løftet han hånden og strøk meg over kinnet og hodet mens vi så hverandre i øynene.

NÆRE: Per Magnus Bratsberg Bragstad og Erlend Elias hadde et tett og kjærlig forhold. Foto: PRIVAT

Etter to døgn med alle sine kjære rundt seg, trakk pappa Per sitt siste sukk – 74 år gammel. VG omtalte dødsfallet den gangen.

I påsken, noen måneder før han gikk bort, snakket Erlend Elias med sin far om Snapchat og andre sosiale medier. Erlend Elias ville vite om faren mente han brukte for mye tid på nettet.

– Da minnet pappa meg på at vi bare er her en liten stund før vi drar ut i den store evigheten. Og at det er viktig å bruke tiden her fullt og helt. Så da pappa lå for døden og så ut som han hadde vanskeligheter med å gi slipp, sa jeg til ham at han kunne få reise ut i den store evigheten, og at vi alle skal møtes igjen der i fremtiden. Da rant det en tåre nedover kinnet hans, og han sovnet inn.

Erlend Elias hadde håpet å arrangere stor 75-årsdag for sin far. I stedet ble det begravelse.

– Den ble uforglemmelig. Vi spilte alle sangene han elsket og bar kisten ut til tonene fra Mozart. Men jeg kjente bena nesten svikte under meg da vi bar kisten. Det er voldsomt plutselig å skulle planlegge begravelse for en man elsker. Og alt det praktiske i kjølvannet ...

Erlend Elias forteller at huset fortsatt står som faren forlot det.

– Kaffekoppen er på samme plass. Vi har ikke orket å røre noe. Vi må ta det til sommeren.

PAPPA: Dette er et av favorittbildene Erlend Elias har av sin far, Per Magnus Bratsberg Bragstad. Foto: PRIVAT

Erlend Elias hadde et spesielt tett forhold til pappa. Per passet godt på og ringte ofte for å høre om sønnen hadde kledd seg varmt nok og husket å ta på lue. Og hver morgen ringte Erlend Elias til sin far.

– Fortsatt griper jeg telefonen hver dag når jeg våkner, før det går opp for meg at jeg ikke kan ringe. Fortsatt føles det som en vond drøm. Pappa var en bauta, limet i familien.

Den siste tiden før han ble syk, hjalp Erlend Elias’ far sønnen med å skrive bok. Den skal gis ut til våren.

– Det var veldig rart ikke å ha ham rundt meg i den siste skriveprosessen.

På tross av alt det triste føler Erlend Elias at han omsider er blitt voksen.

– Jeg har fått andre perspektiver i livet og tenker mer over konsekvenser enn før. Tidligere har jeg flydd i taket for hver minste ting. Nå velger jeg mine kamper med omhu. Og jeg har virkelig lært at familie er viktig.

BRØDRE: Erik Anders Sæter og Erlend Elias på Gullruten i mai i fjor. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Erlend Elias’ foreldre ble skilt da han var fire år. Han har en tre år eldre søster og en 14 år yngre halvbror. Sistnevnte, Erik Anders Sæter (22), er for tiden aktuell i «Farmen kjendis».

– Erik og jeg har samme mor, men pappa var som en slags bestefar for Erik. Vi er en sammensveiset familie. Da jeg så Erik si til «Charter»-Svein i «Farmen» at han ikke måtte «presse sagen så hardt ned i treet, ha rolige bevegelser og la sagen jobbe for deg», kom det tårer. Pappa var så flink med tømmer og pleide å si akkurat det.

Erlend Elias og Erik Anders driver podkast sammen, med 100.000 lyttere.

– Pappa var så stolt av den, og for meg er podkasten terapi, sier stylisten, som også selv har vært med i «Farmen kjendis» og andre program, som «Skal vi danse» og «71 grader nord».

«CAMP KULINARIS»: F.v.: Frithjof Wilborn, Grunde Myhrer, Unni Askeland, Adam Schjølberg, Terje Sporsem, Kjartan Skjelde, Linnéa Myhre, Tommy Sharif, Wanda Mashadi, Erlend Elias Bragstad og Trine Lise Olsen. Foto: TV3