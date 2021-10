TV-STJERNE: Solveig Kloppen.

Solveig Kloppen går til Discovery

Solveig Kloppen (50) slutter i TV 2 for å begynne hos en konkurrent.

Det melder TV 2.

Discoverys programdirektør, Magnus Vatn, er svært glad for å få Solveig Kloppen i programlederstallen, sier han til TV 2.

– Solveig er en av de dyktigste, mest erfarne, best likte og definitivt mest hyggelige menneskene som finnes i vår bransje, legger han til.

– Det er stor stas for oss i Discovery at hun har lyst til å bli med laget vårt. Solveig er også veldig anvendelig, hun kan bidra på veldig mange forskjellige vis, så det skal bli skikkelig spennende å sette seg ned med henne og planlegge fremtidige prosjekter, sier Vatn.

Kloppen: – Må flytte hjemmefra

Kloppen sier i en pressemelding fra Discovery at TV2 har vært som et hjem for henne i nesten tjue år.

– Jeg er utrolig takknemlig for alle de fine prosjektene og de fantastiske menneskene jeg har fått lov til å jobbe med. Men på et eller annet tidspunkt må man jo flytte hjemmefra, og nå føltes det riktig å gjøre det. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med den kreative, hyggelige og fremoverlente gjengen i Discovery, sier Kloppen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Kloppen.

Kloppen skal gjøre ferdig noen prosjekter i TV 2, men blir etter hvert å se som programleder på TVNorge og discovery+. Hun er allerede aktuell med «Gjett hvem» og «Kongen Befaler» for kanalen.

Det var Dagbladet som tidligere i dag meldte at Kloppen slutter i TV 2 etter 17 år i stallen.

Programredaktør Kathrine Haldorsen sa i en uttalelse til VG i formiddag at Kloppen har en helt spesiell plass i deres hjerter.

– Hun har virkelig gjort det meste som kan gjøres av en programleder i årene hun har vært hos oss. Hun har ledet de største talentshowene, hun har bydd på seg selv og eget liv i dokumentarserier og hun har invitert hele Norge hjem til seg.

Kloppen fortsetter med sitt nye program, «En del av meg», på kanalen. Der er hun programleder sammen med Geir Fredriksen (39).

