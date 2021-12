Vinneren: – «Maskorama» er ikke det beste stedet å promotere seg selv som artist

Didrik Solli-Tangen fikk ikke mye tid til å hvile seg på sine laurbær etter «Maskorama»-seieren lørdag kveld. Allerede søndag morgen var han på vei til Nordfjordeid og en ny adventskonsert.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Ja, det ble bare adventskonserter på søndager denne julen. Naturligvis på grunn av «Maskorama», sier Didrik Solli-Tangen til VG

Han legger ikke skjul på det både var en lettelse og stor stas da han endelig kunne ta av seg masken som siste mann og vinner av årets «Maskorama»

– Men samtidig er det en surrealistisk greie hele pakka – det å vinne en konkurranse som en annen enn deg selv. Men det var gøy også, forteller Solli-Tangen.

Det var bare kona hans og managementet som visste at han var med i «Maskorama».

– Alle andre jeg kjenner har bare hatt sine mistanker, sier de.

Solli-Tangen forteller at det var utrolig mye hemmelighetskremmeri rundt hele Maskorana-opplegget for deltagerne.

KONA: Det var bare kona Angelica og managementet til Didrik Solli-Tangen som visste at han var med i «Maskorama». Her fra 2016.

– Vi hadde et møtested som var forskjellig hver helg. Der ble jeg møtt av en bil hvor jeg fikk en fikk en kappe og ble kjørt til et venterom. Jeg fikk aldri se noen av de andre deltagerne i bare kappe.

Didrik Solli-Tangen er naturligvis godt fornøyd med at han vant til slutt, men han var også svært glad for å få lov til å synge «Caruso» som sin første sang på lørdag.

– Da fikk jeg i hvert fall vist hva jeg kan. For «Maskorama» er jo ikke det beste stedet å promotere seg selv som artist. Jeg er glad det er over nå. Det har vært en kraftanstrengelse hver eneste lørdag. Med prøver, generalprøver og mange timer i et varmt kostyme.

Denne søndagen synger han i Nordfjordeid kirke. En av sangene han synger er «O helga natt». Neste søndag står julekonsert i Ibsen huset i Skien på programmet.

– Det er jo litt trasig for meg. Men denne gangen kunne jeg faktisk fått litt ekstra drahjelp og fått noen flere til å komme å høre på meg. Men det setter restriksjonene en stopper for, sier Didrik Solli-Tangen.