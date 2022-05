OM TV 2s FREMTID: – Dette handler om vår fremtid og vi må ha en langsiktig avtale. En avtale som ikke slår bena under virksomheten vår, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah Willand

TV 2-topp om Altibox-konflikten: − Vi taper store penger

Siden 1. april har det vært svarte TV 2-skjermer hos 530.000 Altibox-kunder.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– TV 2s krav til oss innebærer en prisøkning på over 80 prosent. Det var et hinsides krav som vi ikke kunne si ja til, sier kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox til VG fredag.

Det var Kampanje som omtalte denne saken først. Utspillet faller ikke i god jord hos organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand.

– Vi vet ikke hvorfor Altibox kommer med utspill som dette. Vi kan bare vise til at vi har gode og langsiktige avtaler med alle andre distributører, uten at kundene deres har fått tilsvarende prisøkninger som Altibox hevder her, sier hun til VG.

Fra før av er det kjent at Altibox har tilbudt sine kunder en kompensasjon på 100 kroner i måneden eller 50 ekstra TV-poeng til å velge alternativt TV-innhold så lenge konflikten varer.

– Innebar tilbudet fra TV 2 at hver kunde måtte ha betalt 180 kroner i måneden for TV 2s innhold?

– Vi vil ikke kommentere nøyaktig hva vi tidligere har betalt for TV 2s programtilbud, men det er klart at å gå med på avtalen TV 2 foreslo ville gitt en stor prisøkning for kundene. Det er imidlertid ikke først og fremst prisøkningen vi reagerer på. Men vel så mye av at tilbudet fra TV 2 innebærer en betydelig reduksjon i kundenes valgfrihet, sier Veggeland i Altibox.

Ifølge Veggeland innebar det opprinnelige tilbudet fra TV 2 at kundene tvinges til å kjøpe alt av TV 2s innhold.

– Vi aksepterer ikke at kundene våre ikke får anledning til å velge bort noe av TV 2s innhold. Det reagerer vi på og det reagerer mange av våre kunder på også, sier Veggeland.

Willand avviser på sin side at Altibox-kunder må betale for alt TV 2-innhold:

– Hvis man ser på TV -tilbudet hos de andre distributørene og hva det inneholder, så ser man det veldig klart, sier hun.

Selv om Altibox-kundene nå har vært uten TV 2s kanaler i syv uker, har ifølge Veggeland, selskapet ikke opplevd mange sterke reaksjoner fra misfornøyde kunder.

– Det har ikke akkurat vært en seerstorm. Men det er klart at vi har flere kunder som savner TV 2s innhold, og vi er veldig lei oss for at denne situasjonen går ut over dem. Samtidig har antallet henvendelser om TV2-situasjonen nå gått ned, sier Veggeland.

TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør opplyser at kanalen nå har avtaler med fire av fem av de store distributørene.

– Vi vil gjerne ha en avtale med Altibox. Men vi kan ikke akseptere en avtale som slår beina under hele virksomheten vår. TV 2 taper store penger på denne konflikten. Men dette handler om vår fremtid og vi må ha en langsiktig og fremtidsrettet avtale, slik vi har fått med de andre distributørene. Jeg forstår ikke hvorfor Altibox krever spesialbehandling, sier Sarah Willand