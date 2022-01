MUGSHOT: Joe Exotic på politiets arrestfoto fra 2019. Santa Rosa County Jail.

Joe Exotic får ny straffutmåling

Joseph «Joe Exotic» Maldonado-Passage (58) skal få redusert straffen. Nytt rettsmøte er satt til 28. januar.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

TV-kjendisen og kattedyrentusiasten Joe Exotic har sittet fengslet i Fort Worth i Texas siden han i januar 2020 ble dømt til 22 år bak murene for å ha forsøkt å få en leiemorder til å ta livet av erkerival og dyrevernsforkjemper Carole Baskin (60).

En føderal ankeinstans i Oklahoma fastslo i juli at 58-åringen skal få redusert antall år bak murene fordi de mener det ble gjort flere feil da den opprinnelige straffutmålingen ble satt.

Nå er datoen for ny høring satt, melder ABC News, som opplyser at Joe Exotic selv skal være til stede i rettssalen 28. januar.

Kjendisfangen har søkt og fått medhold i ønsket om å fraktes til Oklahoma for anledningen. Nå anslås det at straffen kan bli redusert til 17 års fengsel.

Er syk

Joe Exotic har opplyst om at han har fått kreft, og i november ble han flyttet til en instans i North Carolina for behandling. Advokaten hans skal ifølge ABC News nå ha uttalt at 58-åringen vil vente med behandling til etter den nye straffutmålingen.

Joe Exotic har helt siden dommen falt, nektet skyld og kjempet for løslatelse. Blant annet har han søkt både president Donald Trump og president Joe Biden om benådning – uten hell.

Stridighetene mellom Joe Exotic og Baskin er solid brettet ut i Netflix-suksessen «Tiger King» fra 2020, og som fortsatte med sesong to i november 2021.