GRÅ JUL: Josefine (Sonja Steen) ønsker seg bare myke pakker til jul

TV-anmeldelse «Nisser»: Nissetufseri

Økologisk julegrøss på dansk. Kun skremmende for senterpartivelgere.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Nisser»

Dansk grøsserserie i seks deler

Med: Sonja Sofie Engberg Steen, Ann Eleonora Jørgensen, Peder Thomas Pedersen, Vivelill Søgaard Holm m.fl.

Serieskaper: Stefan Jaworski

Regi: Roni Ezra

På Netflix fra søndag 28. november

En københavnerfamilie har fått den passe romantiske og ditto naive idéen om å feire jul på en avsidesliggende øy. Som om julen ikke var travel nok i utgangspunktet.

Tømmerkoien de har leid seg viser seg å være en klassisk skuffelse av typen «bildene var finere på Airbnb». Hvilket skal vise seg å være den minste utfordringen.

De fastboende er bestemt avvisende til det meste med julefeiring, inkludert idéen om å hogge juletre. Dessuten er det et et mystisk, strømførende gjerde rundt den fyldige og tåkete skogen som dekker det meste av øya.

Dyrevennen Josefine (Sonja Sofie Engberg Steen), yngstedatter i familien, er overbevist om at menneskelig varme kan gjøre selv de mest aggressive skapninger til levende kosedyr. Sammen med fastboende Liv (Vivelill Søgaard Holm) og mormoren hennes, Karen (Ann Eleonora Jørgensen) utgjør hun de eneste karakterene som er ferdigtenkt.

GRØNN JUL: Karen (Ann Eleonora Jorgensen) prøver å få Charlotte (Lila Nobel) til på forstå at ingen på øya ønsker seg kaffe latte til jul.

«Den som dreper»-opphavsmann Stefan Jaworski har fått spinne videre på et konsept kokt sammen av «The Rain»-skaperne Jannik Tai Mosholt og Christian Potalivo. Det innebærer, nok en gang, en slags «naturen slår tilbake»-idé. Men ikke på den klassiske MDG vs FrP-måten.

De to første episodene er passe gode til å etablere en uggen stemning. Der til og med den litt late intro-omskrivingen av «Carol of the Bells», tidenes skumleste julesang passerer. Etterhvert blir handlingen nok mest skummel for Trygve Slagsvold Vedum.

Generelt virker julemotivet i serien å vært tvunget inn for å få en like vag høytidsrelevans som «Die Hard» (1988). Nissene i tittelen har absolutt ingenting med noens definisjon av nisser å gjøre. Verken de med prefiksene «fjøs» eller «jule».

MØRK JUL: Liv (Vivelill Sogaard Holm) vet ikke hva hun ønsker seg til jul.

Derimot har nok noen hatt det passe gøy med begrepet «tømmermænd».

Vesenene her er en CGI-wok av Groot («Guardians of the Galaxy») og Mogwai («Gremlins»). Med mer enn en anelse E.T. og sesong to av «Stranger Things».

Inspirasjonen fra Steven Spielberg er også tydelig i fortellingens balanse mellom dumme voksne og smarte barn. Samt noen forfølgelsesscener der verken fotograf eller regi klarer å forstå hva som gjorde 3D-animert T-Rex forfølger Jeep Wrangler i «Jurassic Park» spennende. Fotografen har generelt en utfordring med å bestemme seg for perspektiv. Observatørpotensialet som kamera kunne benyttet seg av blir ikke utnyttet i det hele tatt.

I en norsktekstet versjon av «Die Hard» ble «yippee-ki-yay, motherfucker» i sin tid oversatt med «din nissetufs». Sjelden har vel begrepet vært mer passende enn her.