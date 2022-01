GJENG: Hele den magiske colombianske Madrigal-familien (bortsett fra Bruno) i «Encanto».

«Encanto» slår «Frost» med TikTok-hjelp

To måneder etter at filmen kom, setter Disneyfilmens låter nye rekorder. TikTok er med på å gjøre «We Don't Talk About Bruno» til en stigende hit.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Filmmusikken til «Encanto» er skrevet av Lin-Manuel Miranda, og forrige uke ble sangen «We Don't Talk About Bruno» den Disney-låten fra en animert film til å nå høyest på topplistene på 26 år, ifølge People.

Det vil si at den har kommet seg høyere enn landeplagen «Let It Go» fra «Frost» i 2013. Den nådde femteplass på Billboard Hot 100. «We Don't Talk About Bruno» er nå på fjerdeplass, og stadig stigende.

SLEKT: Mirabel Madrigal og onkelen Bruno – som ingen snakker om i «Encanto».

«Encanto» hadde kinopremiere 24. november, og kom på strømmetjenesten Disney+ en måned senere. Albumet med filmmusikken nådde førsteplass på albumlisten Billboard 200 i januar.

TikTok er drahjelp

Ifølge New York Times er det det første Disney-albumet til å ligge flere uker på førsteplass siden «Frost», og det har klatret langsom fra 197. plass da det først kom.

Drahjelpen for låten «Bruno» har også kommet fra TikTok, ifølge NYT. Fansen lager videoer der de danser og synger til låten og har dyttet den frem på Spotify- og Apple Music-topplistene.

HELT: Mirabel er den eneste i Madrigal-familien som ikke har spesielle evner. Men likevel blir det hun som må forsøke å redde familien fra undergang.

Tirsdag formiddag er «Bruno»-klippet brukt 370.000 ganger på TikTok. Emneknaggen #wedonttalkaboutbruno er brukt 1,6 milliarder ganger. #donttalkaboutbruno har 9,9 millioner visninger.

I Storbritannia er «Bruno» blitt den første Disney-låten til å nå førsteplassen på den offisielle singellisten noensinne. Den slo da ut «ABCDEFU» av 17-årige Gayle.

Ifølge Guardian er det mye takket være at Disneylåten er «viral» på TikTok. Også albumet ligger på førsteplass.

På YouTube er en engelskspråklig versjon av «We Don't Talk About Bruno» spilt 128 millioner ganger siden den ble delt 29. desember. Flere andre offisielle versjoner fra november har ni og ti millioner avspillinger hver.

Sangen som tangerte «Bruno» på fjerdeplass på Billboard-listen var «Colors of the Wind» fra «Pocahontas» i 1995, og året før «Can You Feel the Love Tonight» fra «Løvenes konge». Den ble liggende 26 uker på Hot 100-listen.

«A Whole New World» fra «Aladdin» er Disneysangen som har klatret høyest: Den nådde førsteplassen i én uke i mars 1993.

Det skal selvsagt litt til å slå «Frost»-filmmusikkens utholdenhet med 13 uker på førsteplass på albumlisten i 2014.

