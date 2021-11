JUBLENDE GLAD: TV 2s sportsanker Simon Nitsche og dansepartneren Helene Spilling var jublende glade da seieren var et faktum.

«Maskorama» knuste «Skal vi danse»

Lørdag var det «Maskorama» som vant seer-kampen med over en million seere, til tross for finale i «Skal vi danse».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Da «Skal vi danse»-vinneren ble kåret var det hele 724.000 som fulgte sendingen, opplyser TV 2 til VG.

Det var totalt 673.000 som fikk med seg finalesendingen. Det er 70.000 færre enn i fjor.

Til sammenligning ble finalen i fjor sett av av 743.000. På det meste - da vinneren ble kåret - var 843.000 innom sendingen på TV 2 den gang.

Seertallene for «Maskorama» er langt høyere. Den andre episoden av NRK-programmet ble sett av 1.097.000 stykker, inkludert seing i NRK TV. Markedsandelen er på 59 prosent.

Prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland, sier følgende om tallene:

– Dette er sterke tall i en sterk TV-helg der publikum har kunne velge innhold på øverste hylle. «Førstegangstjenesten» har gjort det utrolig sterkt og TV 2 har bydd på landskamp og finale i «Skal vi Danse». At Maskorama øker oppslutning i dette selskapet viser at publikum for alvor har blitt med på leken.

«Skal vi danse»-vinneren: – Skal fortsette å danse

Det var en utrolig spennende finale i «Skal vi danse» på lørdag. Begge parene sto med full pott og 90 dommer-poeng etter sine tre danser i finalen. Dermed var det dirrende spenning før programleder Cathrine Moholt kunngjorde vinnerparet, Nitsche og Spilling.

En jublende vinner av konkurransen, Simon Nitsche, lovet å fortsette å danse etter tolv uker med beintøff konkurranse på parketten på Fornebu.

– Jeg skal fortsette å danse, men må finne meg en danseklasse med et medium nivå, sier Nitsche beskjedent til VGTV etter finaleseieren. Han blir raskt irettesatt av dansepartner Helene Spilling:

– Du skal danse hos meg! – ga Spilling klar beskjed om.

Det var «Heldiggrisen» som måtte avsløre sin identitet i Maskoramas andre program på lørdag. Det viste seg å være den flamboyante forretningsmannen Christian Ringnes som gjemte seg bak kostymet.

– Dette var dobbelt konfekt på en måte. Jeg var siker på at jeg skulle ryke ut første runde og tenk så fikk jeg dobbelt så mye med meg. Ikke verst for en som slett ikke kan danse eller synge, sa Ringnes til VG etter sending.

Nedgang for for «Skal vi danse»

Forrige lørdag var det 478.000 som så semifinalen i «Skal vi danse». Men da var det hele 1.141.000 fikk med seg «Maskorama»-premieren på NRK i løpet av helgen.

For «Skal vi danse» betydde det en nedgang på 32.000 seere i forhold til forrige lørdag hvor det til sammen var 510.000 som så kvartfinalen.

Forrige lørdag var det 864.000 som fulgte «Maskorama» direkte på lørdagskvelden – 113.000 hadde sett programmet i reprise og 164.000 på NRK TV i løpet av helgen.

Rettelse: I den første versjonen av denne saken ble det opplyst at 583.000 totalt så årets finale. TV 2 har senere opplyst at de opplyst feil tall til VG og har nå korrigert sine seertall.