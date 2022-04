HETT: Kourntey Kardashian og Travis Barker på Grammy Awards i Las Vegas søndag kveld.

Kourtney Kardashian om «bryllupet»: – Øvelse gjør mester

Kourtney Kardashian (42) innrømmer at hun og Travis Barker (45) ikke hadde gyldig ekteskapslisens med til Las Vegas-kapellet natt til mandag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

TMZ var først ute med å melde at realitystjernen hadde giftet seg med Blink-182-trommisen rett etter at de deltok på Grammy-gallaen i Las Vegas søndag kveld.

VG var blant mediene som siterte. Og ja – paret hadde en vielse. Men de er altså ikke rettmessig ektepar. Det var blant andre CNN og Sky News raske med å fange opp.

Etter at kilder hadde varslet medier om at brudeparet angivelig ikke hadde med gyldig attest, gikk Kourtney selv ut på Instagram med oppklaring. Under et bildedryss fra begivenheten, skriver hun:

«Jeg fant disse på kamerarullen».

TV-kjendisen forteller om bryllupsstuntet:

«Det var en gang i et land, langt borte (Las Vegas), kl. to på natten – etter en episk fest og litt tequila – at en dronning og hennes kjekke konge fant veien til det eneste kapellet som var åpent med en Elvis – og giftet seg (uten lisens)».

Kourtney runder av med at «Øvelse gjør mester».

Også på InstaStory har Kourtney, den eldste av søstrene i den berømte Kardashian-klanen, delt mange glimt fra «bryllupsfeiringen».

Kourtney og Travis forlovet seg i oktober i fjor. Når de to gifter seg på ordentlig, blir ekteskapet det første for Kourtney, som har barna Mason (11), Penelope (9) og Reign (6) med ekssamboer Scott Disick (38).

Travis har sønnen Landon (17) og datteren Alabama (15) fra ekteskapet med skuespiller Shanna Moakler (46).

KJENDISPAR: Kourtney Kardashian og Travis Barker har vært kjærester i over ett år. Her på Grammy-festen søndag.

Shanna Moakler gikk for øvrig også på limpinnen. Hun kom med følgende uttalelse via «Entertainment Tonight» da nyheten om eksens påståtte bryllup ble kjent:

«Gratulerer til det lykkelige paret. Jeg ønsker dem alt det beste på livets vei».

Sammen med resten av familien er Kourtney og Travis nå aktuelle i realityserien «The Kardashians» på strømmetjenesten Hulu. Serien er en avløper av E!-serien «Keeping Up With The Kardashians», som satte punktum i 2020.