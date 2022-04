SLUTTER: Niklas Baarli og Sophie Elise Isachsen har sammen ledet «God kveld Norge» siden høsten 2021. Nå slutter de.

Niklas Baarli og Sophie Elise Isachsen slutter i «God kveld Norge»: − Klar for å komme videre

Niklas Baarli (32) er ferdig som programleder i «God kveld Norge», samtidig går Sophie Elise Isachsens (27) vikariat ut.

Publisert: Nå nettopp

– Selv om det var utrolig gøy å jobbe der, er jeg også klar for å komme videre. En dør må lukkes for at andre skal åpnes, og jeg ser frem til å gjøre andre prosjekter i TV-verdenen, skriver Sophie Elise Isachsen i en SMS til VG.

Høsten 2020 ble Niklas Baarli og Marte Bratberg (32) «God kveld Norge»-programledere sammen med Dorthe Skappel (59).

Bratberg gikk ut i mammapermisjon i fjor høst. Da steppet Isachsen inn som vikar for henne etter hun og Baarli var på «Farmen kjendis» sammen.

Nå har altså Baarli og Isachsen ledet sin siste sending.

– Det har vært veldig gøy å få være med på å forme den digitale versjonen av «God kveld Norge», så det er vemodig – men jeg tenker at alle programmer har godt av en fornyelse, sier han til VG.

Baarli takket nylig ja til å være både «Farmen» og «Gullruten»-programleder på TV 2.

– Da jeg takket ja, var det en forutsetningen at jeg var ferdig med «God kveld Norge». Det handler rett og slett om antall timer i døgnet, og med de andre gøye prosjektene jeg har i TV 2 får jeg ikke tid til å lage «God kveld Norge» i tillegg.

VG spurte Isachsen om det var sånn at hun sluttet, eller om vikariatet gikk ut:

– Vikariatet gikk ut, som sagt – jeg var bare vikar og da er det jo naturlig at man slutter på et punkt. Og det var alltid planlagt til å være før sommeren. Det føles også riktig å gå ut samtidig som Niklas. Vi begge skal jo videre i andre prosjekter! Først skal jeg bare nyte påsken, skriver Isachsen.

Hun forteller at det har vært gøy, blant annet fordi hun i større grad enn tidligere har lært å intervjue andre.

– På en merkelig måte tar man det med seg i hverdagen og – man blir en bedre og mer observant lytter rett og slett! Digger Niklas, så å få jobbe med en kompis er jo alltids en fest. Selv om «God kveld Norge» er et «overfladisk» program, har det vært flere intervjuer hvor jeg har blitt ekte berørt av historiene til gjestene, og det setter jeg pris på.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, skriver i en e-post til VG hvorfor de to programlederne nå slutter:

– Niklas skal som kjent over i nye prosjekter for oss i TV 2, mens Sophie Elise sitt vikariat går ut.

Det er ikke kjent hvem som skal ta over for de to.