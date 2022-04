VÆRMELDER: Martine Lunde skal få bryne seg i sin nye serie.

Martine Lunde får prøve seg som værmelder på TV

Realitykjendis og influencer Martine Lunde (26) skal teste ut syv ulike yrker i sin nye serie «Martine vil ha jobb».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

2. mai dukker Lunde opp på TV 2 Play, og om konseptet høres kjent ut, så er det det. TV-stuntet er en ny vri på fjorårets omstridte «Martine vil bli politi», der hun fikk innpass på Politihøgskolen.

Nå er det helt andre ting 26-åringen skal teste ut foran TV-kamera. TV-seerne får se Oslo-kvinnen prøve seg som værmelder, bartender, dyrepleier, konditor, serviceansatt på McDonalds og skadedyrbekjemper.

–Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan leve av å være influencer, og nå ønsker jeg å finne ut hvilket yrke som kan passe for meg, sier Lunde i kunngjøringen fra TV 2 – der hun også forklarer at politiutdanningen var altfor tøff for henne.

– Nyttig

På spørsmål fra VG om jobbjakten er seriøs eller om den først og fremst er et TV-stunt, svarer Lunde på telefon torsdag morgen at hun oppriktig er glad for muligheten til å teste nye yrker.

– Når folk har spurt meg hva jeg vil jobbe med, så har jeg alltid vært sånn at jeg ikke vet sikkert. Så dette var veldig nyttig.

BONDE: Martine Lunde i sitt nye TV-stunt.

Serien er ferdig innspilt, og Lunde sier det har vært både morsomt, spennende og utfordrende.

– Jeg har gjort ting jeg aldri kunne forestille meg at jeg skulle gjøre, som for eksempel når en ku skulle insemineres, opplyser hun.

Noen av utfordringene har overrasket og sjokkert henne, mens andre jobber passet henne bedre.

– Hvilken jobb likte du best – og dårligst?

– Det må du vente med å få svar på til serien er vist, sier hun og smiler.

Influenceren er kjent fra flere TV-serier, som «Paradise Hotel» (hun vant i 2017), «Farmen kjendis», «Skal vi danse», «Bloggerne», «God kveld Norge», «Torpet» og «Sofa».

– Er det sånn at du hovedsakelig lever av å være på TV?

– Både TV og sosiale medier er to av hovedjobbene min, svarer Lunde.

KONDITOR: Martine Lunde skal lokke seerne med søte fristelser.

I fjorårsserien var det «God Kveld Norge»-kollegene Marte Bratberg (32) og Niklas Baarli (32) som utfordret Lunde.

Denne gangen er også Baarli med på notene, nå sammen med Sophie Elise Isachsen (27), som er «GKN»-programledervikar for Bratberg.

Lunde forteller til VG at det var Baarli og Isachsen som valgte ut alle de syv yrkene, i samarbeid med «GKN»-teamet. Selv hadde hun ikke gitt noen pekepinn på hva hun ønsket å teste ut, sier hun.

– Og jeg ble kastet rett uti det, humrer hun.

