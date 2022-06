SLUTT PÅ MOROA: – Vi har fått lov til å gjøre det vi selv ler av og da er det flaks for oss at andre også synes det er gøy, sier fra venstre: Eirik Hvattum, Torjus Tveiten, Johannes Roaldsen Fürst og Jørgen Evensen.

Slutt for «Hvite gutter»: − Vi har vokst fra karakterene våre

Høstens sesong av «Hvite gutter» blir den aller siste. Da har de fire festglade vestkant-vennene lagt bak seg syv sesonger og til sammen 58 episoder på Discovery.

– Vi har vokst fra karakterene våre. Se bare på Torjus, han har fått barn, jeg er far til to. Vi kommer ikke lenger rett fra «nasj», sier Eirik Hvattum Bjørnstad som spiller Jens i serien.

Gutta bak «Hvite gutter» gir seg på topp. Ifølge Discovery hadde seertallene for sesong 6 et snitt på 255.000, og beste episode 298.000. Og da er serien bare vist på discovery+, ikke lineært på TVNorge.

– Vi har fått lov til å gjøre det vi selv ler av og da er det flaks for oss at andre også synes det er gøy, sier Torjus Tveiten alias Herman.

Men selv om «Hvite gutter» nå går over i TV-historien blir ikke han, Eirik Hvattum Bjørnstad (Jens), Johannes Roaldsen Fürst (Leo) og Jørgen Evensen (Mathias) arbeidsløse akkurat.

– Vi holder på å jobbe ut nye prosjekter sammen med Discovery. Det kan vi ikke si så mye om nå. Men målet er et vi fire skal komme opp med nye, gøyale tanker, sier Jørgen.

– Vi prøver å lage nye ting, enda mer av det vi har skikkelig lyst til å lage. Dette er en lekegrind for folk som aldri blir voksne, supplerer Johannes.

Det er dette firkløveret som også skriver manuskriptet til «Hvite gutter» – det er de som finner på all galskapen som også har bidratt til at serien har vært nominert fire ganger til Gullruten. Men etter høstens åtte programmer er festen over for de fire kompisene fra Oslo vest.

– Vi har landet «Hvite gutter» før flyet styrter eller for å si det på en annen måte, vi gir bort barnet for å redde ekteskapet, sier Eirik

Programdirektør i Warner Bros. Discovery Norge, Magnus Vatn er godt fornøyd med guttas innsats:

– «Hvite gutter» har vært en eventyrlig suksess for oss og vi har utrolig mye å takke Johannes, Eirik, Torjus og EP for. Gutta har skapt noe som vil stå igjen som en påle i norsk humorhistorie. Men, leken er langt fra over og jeg er veldig glad for at vi skal fortsette å jobbe med gjengen. Deres nye prosjekt er allerede godt i gang, men detaljene får vi komme tilbake til senere, sier Vatn.

– Kanskje kommer vi tilbake om fem år og lager The Movie, «Hvite gutters siste kupp» – med John Carew i rollen som Jens, sier Johannes spøkefullt.