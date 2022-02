INNBOFORSIKRING: Jamal (Jonis Josef) før hverdagen treffer ham i trynet.

TV-anmeldelse «Kasko»: Full bonusopptjening

En norsk komiserie om livet i forsikringsbransjen som ikke er hysterisk klein? Ja visst.

Av Tor Martin Bøe

«Kasko»

Norsk komediedrama i åtte deler

Serieskapere: Jonis Josef og Mikael Samuelsen

Manus: Jonis Josef, Mikael Samuelsen og Jenny Vuongh

Med: Jonis Josef, Abdullahi Bashir, Dennis Storhøi, Anette Hoff, Ingrid Giæver m. fl.

Regi: Mikael Samuelsen

Premiere på TV 2 og TV 2 Play lørdag 26. februar

Jamal (Jonis Josef) er personlig konkurs etter et liv i rus og dus. For å få gjeldssanering må han følgelig skaffe seg jobb. Etter diverse dumme nettsøk av typen «hvordan bli rik» og «hvordan fungerer bitcoin» viser det seg at broren kan bistå med stilling i et forsikringsselskap.

Der det viktigste fra arbeidsgivers side er etnisitetsbalanse.

Derfor blir norsk-somaliske Jamal ansatt. Til tross for at han kommer tre timer for sent til intervjuet. Og får beholde jobben selv om han virkelig redefinerer fleksi i fleksitid.

Mentor og sjef Raymond (Dennis Storhøi) prøver så godt han kan å vise seg som globalt medmenneske, og mestrer mer somalisk enn Jamal selv. Kontordama Sissel (Anette Hoff) snakker flytende Kjersti Grini fordi hun ikke vet bedre. Flere andre sliter med rusten hverdagsrasisme i varierende bevisst grad.

Den eneste «normale» i forsikringsselskapet er Silje (Ingrid Giæver). Hennes avmålte virkelighetsbalanse og snusplassering får etter hvert Jamal i vater, uten at man går i fella med å gjøre duoen til en romanse.

FESTFORSIKRING: Kjartan (Odd-Magnus Williamson) kan alltid garantere høye glass med musserende innhold.

«Kasko» klarer i stedet å tøyse med unge menneskers jobbambisjoner, livets forventningsavklaringer og generell integrering. Mest av alt gjør den et poeng av at de fleste yrker bare er en jobb.

Full av passe parodiske karakterer man ikke hadde trodd på i et dårligere håndtert manus. Kloke manusdoktorer som Silje Seljeseth, Erlend Mørch og Rasmus Wold har tydeligvis hjulpet trekløveret bak til å file og stramme til. Samtlige har nok hatt mer enn et kjapt blikk på blant annet «The Office» og Børge Lunds tegneserie «Lunch».

De faste sidekarakterene går gjennom ulike reiser. Fra Abdi (Abdullahi Bashir) som innser at det å dele leilighet med Jamal ikke lenger innebærer en stabil fest og FIFA-kompis. Til den Gaute Drevdal-aktige karakteren til Odd-Magnus Williamson, som alltid har fest- og rusmuligheter i sin enorme toppleilighet. Men som muligens ikke har så mange venner likevel.

SJEFSFORSIKRING: Raymond (Dennis Storhøi) prøver seg med nok et halvkløyd forsøk på ytre motivasjon og tomme trusler.

Legendariske kapasiteter fra Nieu-miljøet, som Vegar Tryggeseid og Lars Berrum er med hver sin episode. Særlig Berrum er så tett på den reflekterte og samtidig smartfrekke komikeren han er i offentligheten, at det nesten er litt snålt at karakteren ikke heter «Lars Berrum».

Regissør Mikael Samuelsen og fotograf Torstein Østberg (som også jobbet på «Kongen av Gulset») klarer å gjøre dette miljøet som lett kunne blitt sitcomparodisk både realistisk og surrealistisk i sin blanding av kundesenter og «inn i telefonsamtalen»-magi à la «Sorry to Bother You.

I tillegg til små og effektive grep som det naivt dumme Peter Pan-neonskiltet i leiligheten til Jamal, og metakommentarer når tre kompiser sløver foran TV-en der en klager over «det eneste vi har er føkkings Play», og den andre svarer «Play er ikke så verst da bro. Det er en ny serie med tre utlendinger i hovedrollen.»

Flere slike mindre egenreferende stikk blir til sammen et av de mer smartkleine reklamegrepene TV2 har gjort for eget programtilbud siden snakkisen «Se hva som skjer».

Se ikke bort fra at «Kasko» kan ha samme effekt.

Anmelderen har fått se hele serien