GIR SEG: Gaute Grøtta Grav skal ikke lenger lede begge Farmen-konseptene. Foto: Lise Skogstad

Gaute Grøtta Grav slutter i «Farmen kjendis»

Tiril Sjåstad Christiansen (23) tar over som programleder i kjendisversjonen av TV 2s seermagnet.

Sjåstad Christiansen blir ny programleder når Gaute Grøtta Grav (39) nå gir seg. Det melder TV2.no.

– De tre siste årene har jeg ledet både «Farmen» og «Farmen kjendis». Totalbelastningen med å lede to så store suksesser årlig har blitt i overkant, sier Grøtta Grav til TV2.no

Han opplyser at når han nå gir seg som programleder for kjendisversjonen, så er det fordi han har savnet å jobbe med andre prosjekter. Nå får han tid til det, ved at han frigjør et halvår med «Farmen»-jobbing. Han skal fortsatt lede ordinære «Farmen».

Årets «Farmen-kjendis» var den tredje i rekken, og den første med kvinnelig vinner.

«Farmen kjendis»-Tiril brast i gråt etter seieren: – En eksplosjon av følelser

39-åringen, som har ledet «Farmen» etter han selv vant for 15 år siden, forklarer at det var hans eget forslag å hyre den nykronede vinneren til arvtager.

VANT: Tiril Sjaastad Christiansen (t.v.) slo Kathrine Sørland i finalen. Foto: Geir Olsen, VG

– Jeg er kjempespent og utrolig glad for at jeg får muligheten, sier Sjaastad Christiansen på telefon til VG.

– Dette hadde jeg aldri sett for meg, men jeg kan jo ikke si nei, ler hun.

23-åringen presiserer at hun ikke vet hva hun begir seg ut på.

– Jeg kommer til å rådføre meg med Gaute. Jeg har mye å lære av ham. Gaute har ledet «Farmen» så langt tilbake jeg kan huske. Det blir veldig rart at noen andre skal ta over «Kjendis», og at det blir to programledere. Men jeg jeg håper at jeg blir tatt godt imot. Jeg gleder meg, sprudler hun.

TV 2 er fornøyd med at freestyle-stjernen kaster seg ut i programlederrollen.

– Vi er veldig glad for at Tiril Sjåstad Christiansen blir en del av programlederstaben på TV 2, sier Jarle Nakken, programredaktør i TV 2.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Grav.

