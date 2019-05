TAPTE FINALEN: Emma Vestby-Kornstad var deltager i «Sommerhytta» sammen med sin far Jostein. Foto: Espen Solli / TV 2

Har samlet inn 130.000 til finaletaperne i «Sommerhytta»

Emma Vestby-Kornstad og Jostein Kornstad har fått over 100.000 kroner fra seere som vil hjelpe dem til å kjøpe hytte etter tapet på målstreken i TV 2-programmet.

«La oss gi Emma & Jostein hytta di fortjener», heter kronerullingen hvor folk i skrivende stund har gitt over 130.000 kroner til hyttekjøp for «Sommerhytta»-finalistene.

I beskrivelsen står det at giverne ønsker å gi Emma Vestby-Kornstad og hennes far Jostein Kornstad et plaster på såret.

I tillegg, forteller Vestby-Kornstad, har hun fått omtrent 4000 direkte til seg på Vipps.

De to tapte finalen, som i går ble sendt på TV 2. I etterkant har det vært oppvaskmøter med TV 2 og produksjonsselskapet Strix. De seks deltagerne som ikke vant føler seg ført bak lyset, lurt og ydmyket, og mener deltagerne ikke konkurrerte på like vilkår.

TV 2, dommerne og vinnerparet bestrider påstandene.

FÅR STØTTE: «Sommerhytta»-deltagerne Emma Vestby-Kornstad og Jostein Kornstad. Foto: ESPEN SOLLI, TV 2

Emma Vestby-Kornstad er rørt over støtten.

– Det er helt sykt, egentlig. Når man er så nedfor, og bare ser hytta forsvinne på målstreken, men har så mange i ryggen etter finalen ... det betyr en del, det. Det var mange følelser i går. Tårer som trillet fordi vi tapte, men også tårer som trillet fordi så mange sendte meldinger og brydde seg. Det hjelper, sier hun.

– Hva skriver folk?

– «Dere er de verdige vinnerne», «dere fortjener all den støtten dere kan få», sånne ting. De vil vise sin støtte, sier hun.

– Trist

– Det er en høy sum, men foreløpig et stykke unna en hytte. Hva tenker dere å gjøre med pengene?

– Vi må bare se hva sluttsummen blir og ta et valg da. Og se om vi har mulighet til å kjøpe hytte. Vi har kontakt med de to andre deltagerparene, også, og har snakket om å kjøpe hytte sammen med dem.

– Hva tenker du om situasjonen nå når finalen er sendt?

– Det er skikkelig trist at det har blitt som det har blitt. Man er skuffet og lei seg for at man ikke vant hytta, og måten det er gjort på er skikkelig skuffende, sier hun.

– Hadde vi følt at det var rettferdig, hadde vi hatt en annen følelse.

– Får dere også kritikk fra seerne?

– Vi har fått veldig mye positive tilbakemeldinger, og noen få «dårlig taper»-tilbakemeldinger. Men veldig mange sier de synes vi fortjente hytta.

TV 2: Forstår skuffelsen

Programredaktør Jarle Nakken sier til VG at de er glade for å se at «Sommerhytta» engasjerer mange seere.

– Konkurransen har vært jevn denne sesongen og det har vært svært høyt nivå blant deltagerne. Når det er sagt så er det utvilsomt et verdig vinnerpar og vinnerhytte som stakk av med førstepremien. Det tror jeg nok flesteparten av seerne også er enige i, sier han.

Han sier han forstår at deltagerne som ikke vant er skuffet.

– Både TV 2, produksjonsselskapet og dommerne er uhildet i en slik konkurranse, og det har ingen betydning eller verdi for noen i produksjonen hvem som til slutt vinner. Fokuset på at konkurransen skal være rettferdig er selvsagt førsteprioritet. Det er synd at deltagerne kommer med påstander om noe annet.

Publisert: 24.05.19 kl. 16:31