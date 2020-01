TV-serieanmeldelse «Ragnarok: Norrøn nonsens

Norskspråklig Netflix-drama som egentlig er dansk. Og en kalkun.

UNGDOMSDRAMA

«Ragnarok»

Dansk fanastydrama i seks deler, premiere på Netflix 31. januar

Serieskaper: Adam Price

Med: David Stakston, Jonas Strand Gravli, Herman Tømmeraas, Theresa Frostad Eggesbø, Emma Bones, Henriette Steenstrup, Synnøve Macody Lund, Gísli Örn Gardarsson

Scene: Sjefene i TV-produksjonsselskapet SAM sitter rundt et konferansebord i København. «Urk», stønner daglig leder. «Redd det er på tide å lage noe TV igjen. Netflix trenger en ‘norsk’ dramaproduksjon for ungdom, hører jeg?».

«Yes! Vi må vaske Netflix-gull», istemmer medeier, TV-kokk og regissør Adam Price. «Hva er ungdommen opptatt av for tiden?». «Miljø!», roper en tredje møtedeltaker. «De er helt craaazy etter klimakrisen! Alt Greta Thunberg sier går viralt». «Miljø du. Hmm. Hva liker de å se på TV da?», undrer Price.

EDDA VIDEREGÅENDE: David Stakston (til venstre) og Jonas Strand Gravli går på skolen i «Ragnarok». Foto: Netflix

«Serier som utspiller seg på videregående blir aldri galt», sier den eldre direktøren på kortsiden av bordet. «Ja, og så fantasy, mytologi, overnaturlig dilldall. ‘Game Of Thrones’! Superhelter. Og jenter likte ‘Twilight’ for ikke så lenge siden. Til og med jeg fikk med meg det».

«‘Skam’!», utbryter en ung assistent. «Den ble et fenomen i Norge. I mange andre land også». «Gå i gang, Adam», sier den gamle mannen. «Vi lager en fantasyserie om miljø og sånn, med flest mulig folk fra ‘Skam’. Klokken er 10, vi skulle ikke s’gu tatt en bajer?».

FJELL OG FJORD: Naturen er det beste i «Ragnarok». David Stakston (til venstre) og Jonas Strand Gravli.

Anmeldelse: Ojojoj, for en suppe den ble, fortellingen om unge Magne (Stakston) og familien hans – mamma Turid (Steenstrup) og bror Laurits (Strand Gravli) – som returnerer til det fiktive hjemstedet Edda på Vestlandet, noen år etter at faren deres døde under omstendigheter som helt sikkert var mystiske.

Det «eksotiske» tettstedet i utkanten er full av raringer med et visst okkult drag, eller «NAVere og dopdealere», som den kyniske Laurits mener. Magnus er rar, han også. En reservert dyslektiker som oppdager at han har krefter han ikke ante var i besittelse av. Akkurat som en nylig utsprunget superhelt.

ELSKER, ELSKER IKKE: Ingen ungdomsserie uten kjærlighetstrøbbel, selvsagt. David Sakston og Emma Bones kløner seg frem i «Ragnarok». Foto: Netflix

Omdreiningspunktet i bygda er familien Jutul og deres forurensende fabrikk. Far Vidar (Gardarsson) er den sleske industrimagnaten. Mor Ran (Macody Lund) er en kjølig blondine-klisje som også er rektor på Eddas videregående skole.

Barna deres, Saxa (Frostad Eggesbø) og Fjor (Tømmeraas), er pene og slemme. Hele familien er direkte etterkommere av jotnene fra norrøn mytologi. Fremdeles med trolldomstalentene inntakt.

Det er død fisk i fjorden, arbeidsfolk er blitt syke, og hun «rare» jenta på skolen, Isolde (Ylva Bjørkaas Thedin), er aktiv miljøverner. Hun og Magnus blir venner, et tospann i outsiderklubben, og når noe skjer med henne må Magnus grave i mysteriene. Det blåser opp til krig. Han må finne den norrøne guden i seg.

KJEKK OG SLEM: Herman Tømmeraas i «Ragnarok». Foto: Netflix

Det mest mystiske med denne TV-serien er i første rekke hvor dypt mislykket den er, og i andre at nesten ingen av karakterene snakker en dialekt vi forbinder med Vestlandet. De tjukke Østlands «L»-ene dominerer totalt. Det hadde vært til å leve med, om det hadde vært noe i manuset som fungerte.

Men det er det ikke. Ikke krim/mysterieplottet. Ingen av kjærlighetshistoriene. Ikke det underliggende budskapet (nok et stykke «voksen» ansvarsfraskrivelse: Vi overlater til de unge å redde verden!). Det er ingen ting som er egnet til å skape spenning, som føles troverdig eller naturlig. Om vi da ser bort fra den dronefotograferte fjord- og fjellpornografien. Men den er gratis.

Dialogene er paddeflate. Ingen unge snakker slik. Ingen gamle heller. De liksom «erotiske» scenene – når det drikkes mjød og danses – er helt forbausende flaue. Skuespillet er – på på et par unntak nær – [anmelder leter etter et ikke altfor sårende ord] … suboptimalt. Bones, så god i «Heimebane», kaver i en elendig skrevet rolle. Serien klarer til overmål å ta livet av sin mest interessante karakter i første episode.

«TIL UNGDOMMEN»: Serieskaper Adam Price i full gang med å forstå hva de unge liker. Merk faglitteratur til høyre i bildet. Foto: Henrik Petit / SAM Productions / Netflix

Det er sjokkerende å konstatere at dette intelligensfornærmende oppkoket er skapt av samme mann som i sin tid var ansvarlig for den danske suksesserien «Borgen»: Adam Price. Han må ha begått «Ragnarok» med en venstrehånd som var bundet til ryggen, og i søvne.

En aldri så liten trøst er det jo at «Ragnarok» ikke er norsk. Det er bare skuespillerne og settingen som er det. Vi kan skylde på danskene.

La oss gjøre det.

Anmelderen har sett fem av seks episoder

Publisert: 30.01.20 kl. 08:52 Oppdatert: 30.01.20 kl. 09:17

