Hun skal spille Michelle Obama

«How To Get Away With Murder»-stjernen (54) har fått ærefullt oppdrag.

Viola Davis er nemlig den første til å sikre seg en av hovedrollene i den nye TV-serien «First Ladies (Førstedamer)» på Showtime.

Den Oscar-belønnede 54-åringen, kjent også fra «Fences» og «The Help (Barnepiken)», skal fylle rollen som USAs tidligere førstedame Michelle Obama (56). Hvem som skal figurere som avdøde Eleanor Roosevelt og Betty Ford, er ukjent enn så lenge.

– Opp gjennom historien har presidentenes ektefeller hatt betydelig innflytelse, ikke bare på nasjonens ledere, men på selve landet, sier Jana Winograde, toppsjef i Showtimes underholdningsavdeling, ifølge Deadline.

Winograde fortsetter med å si at «First Ladies» er et perfekt tilskudd i TV-kanalens tannhjul innen drama og politikk.

– Serien avslører hvor stor påvirkningskraft personlige forhold har på både nasjonale og internasjonale begivenheter. Å ha Viola Davis til å spille Michelle Obama, er en drøm som går i oppfyllelse. Vi kunne ikke vært heldigere, sier TV-sjefen.

Davis selv er i ekstase.

«Sååå stolt! Skal hedre disse fremtredende dronningene med respekt», skriver hun på Twitter:

Davis skal også være med å produsere serien, som lages i samarbeid med Lionsgate TV.

Frem til mai er Davis fortsatt å se i ABCs «How To Get Away With Murder», som hun har høstet en rekke prestisjetunge TV-priser for.

Michelle Obama har til gode å kommentere saken.

Publisert: 07.02.20 kl. 03:21

