Stjernene tordner mot ny Netflix-teknikk

Strømmegiganten vil gi seerne muligheten til å senke eller øke farten, men regissører og skuespillere ser rødt.

Netflix er i ferd med å teste en ny mulighet for tempovalg, som innebærer at brukerne kan velge å se TV-innholdet i dobbelt så sakte fart som originalt – eller opp til 150 prosent økt hastighet.

Så langt er ideen under utprøving, og Sky News melder at det kun er Android-brukere som er prøvekaniner.

Keela Robison, visepresident i Netflix, påpeker i en uttalelse at denne muligheten lenge har eksistert på DVD-spillere. Hun forklarer også at de jevnlig mottar ønsker fra sine brukere om å innføre samme teknikk.

– For eksempel kan det være at folk vil se sin favorittscene om igjen, eller at de ønsker å saktne farten fordi det er en fremmedspråklig film.

De som figurerer på skjermen, derimot, samt de som skaper filmene og seriene, er langt fra enig. Tvert imot er deler av Hollywood i harnisk over at deres innhold skal presenteres på en annen måte enn i sin opprinnelige form.

«Enda en spektakulært dårlig idé, og enda et hardt slag mot en allerede blødende kinoopplevelse. Hvorfor støtte og finansiere filmskapernes visjon på den ene siden når man etterpå gjør alt man kan for å ødelegge presentasjonen?», lyder det i en opprørt Twitter-melding fra regissør Brad Bird (62), kjent for blant annet «The Incredibles» og «Mission Impossible: Ghost Protocol».

Judd Apatow (51), regissøren av «Knocked Up» og «The 40-Year-Old-Virgin», truer med protestaksjon:

«Nei, Netflix. Nei. Ikke tving meg til å måtte ringe hver eneste regissør og serieskaper på jordens overflate for å bekjempe disse planene deres», tvitrer han.

«Spar meg den tiden det vil ta. Jeg kommer til å vinne, men det vil ta tonnevis med tid. Ikke fuck med våre tider. Vi gir dere bra saker. La dem være som de er ment å være», legger han til.

MOTSTANDER: Skuespiller Aaron Paul. Foto: VALERIE MACON / AFP

«Breaking Bad»-skuespiller Aaron Paul er også misfornøyd.

«Stopp. Netflix kan umulig gjennomføre dette. Det vil betyr at de tar fullstendig kontroll over andre menneskers kunst og ødelegger det. Netflix er bedre enn som så. Ikke sant, Netflix?», lyder det fra 40-åringen.

Netflix innrømmer at ikke alle støtter planene deres. Undersøkelser viser angivelig at det er en jevn fordeling av folk som er for og imot.

– Vi tar skapernes bekymringer på alvor og har ikke inkludert større skjermer, som spesielt TV, i denne testingen, sier Robison.

Diskusjonen om tempovalg går også heftig blant «vanlige folk» på Twitter.

Publisert: 29.10.19 kl. 19:40







