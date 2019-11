PENGESTERKE: Helene Olafsen og Stian Blipp. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Helene Olafsen med solid inntektshopp - men Blipp tjener mer

Skattelistene viser at Helene Olafsen tjener dobbelt så mye som Stian Blipp. Realiteten er en helt annen.

Skattelistetallenes tale for 2018 er klar:

Nyforlovede Helene Olafsen (29) tjente 1.579.934 kroner i fjor. Stian Blipp (29) er registrert med 790.163 i inntekt for 2018.

Dermed ser det ut som at Olafsen, som venter barn med «Skal vi danse»-kjæresten, tjente nesten på kronen dobbelt så mye som sin «Senkveld»-makker i fjor.

Det er imidlertid en sannhet med modifikasjoner:

Aller først, det er nettoinntekten som vises på skattelistene, altså skattepliktig inntekt minus alle fradrag.

Det gjør at summen på omtrent 790.000 stemmer greit med lønnskostnadene i Blipps selskap Kjempegreit AS i fjor: Nesten 1,2 millioner. Men ser man på inntektene til selskapet, er de på over 3,9 millioner kroner.

Inntektene stammer i hovedsak fra to datterselskaper, Kjempegreit Show AS og Kjempegreit Produsert AS. Det første selskapet har registrert nesten 900.000 i inntekt, det andre selskapet har drøye 2,5 millioner i inntekt. Lønnen for programlederjobben i TV 2 er en del av inntektene i Produsert.

Når man trekker fra driftskostnader, finner man tallene igjen hos morselskapet Kjempegreit AS, som viser at 3,3 millioner i inntekt er fra datterselskapene. I tillegg har Blipp 600.000 i «inntekt på andre investeringer», uten at det er spesifisert i regnskapet.

Siden Blipp tar ut langt mindre i lønn enn han får inn, har han i løpet av de siste årene bygget opp egenkapitalen i selskapet Kjempegreit AS.

– Alt jeg kan si er at programleding er bare ett av mange spennende prosjekter jeg driver med om dagen, sier Stian Blipp til VG.

Blipp har også en formue som overgår Olafsens: Han er registrert med over fire millioner i formue, mens hun ligger på drøyt 600.000.

Her kan du se en graf over Blipps inntekt, formue og skatt siden 2012. Her ser man også når han startet selskapet Kjempegreit AS, hvorpå inntekten falt på skattelistene.

Blipp har vært aktiv i underholdningsbransjen en årrekke. I 2012 ble han hentet fra radiojobb i NRK P3 til TV 2, hvor han ledet den 5. sesongen av «Norske talenter». Deretter ledet han «Idol» og var med i «Torsdag kveld fra Nydalen».

I 2018 ble de to programledere i «Senkveld», etter at Thomas Numme og Harald Rønneberg ga seg etter 15 år.

Her kan du se en graf over Helene Olafsens inntekt de siste årene, etter at hun la opp som snøbrettkjører i 2016 og så begynte å slå seg opp på TV-skjermen med VGTVs «Spårtsklubben».

Den viser at inntekten er firedoblet fra 2016 til i fjor.

Helene Olafsen ønsker ikke å kommentere saken.

