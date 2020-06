SOMMER, SOL OG SPØRSMÅL: Marie Nygaard Sørlien, Katarina Flatland, Abid Raja, Espen Dyremyhr Nygaard og Erik Solbakken (fra venstre) i «Quizmester». Foto: Espen Solli / TV 2

TV-serieanmeldelse «Quizmester»: Sommerslapp spørrekonkurranse

Lavt tempo, lette spørsmål. Jepp. Det er sommer i Norge.

«Quizmester»

Norsk underholdnings/spørreprogram i åtte deler,

På TV 2 onsdag 24. juni kl. 20 og TV 2 Sumo 24. juni kl. 03.00

Programledere: Katarina Flatland, Erik Solbakken

Alt er slappere om sommeren – også TV-programmene. Det er slik vi vil ha det. Gi oss ufarlige agurker i avisene! Gi oss solbrune, egentlig helt uinteressante samtaler i sommersofaen på TV om kveldene!

TV 2s «Quizmester» kan høres truende ut: Et spørrekonkurranse-program der også vi hjemme i hammocken skal kunne måle krefter med deltagerne i studio. Dette skjer, for dem som måtte gidde, via en app på mobiltelefonen (vi skriver tross alt 2020).

Stressende? Ikke veldig. «Quizmester» er et temposvakt program, og spørsmålene, som ikke engang er særlig tallrike, ligger et stykke unna Morgenbladet-quizen når det kommer til vanskelighetsgrad. Jeg mener, selv navnet på programmet er giddalaust.

«DU, ALTSÅ!»: Erik Solbakken og Katarina Flatland i «Quizmester» på TV 2. Foto: Espen Solli / TV 2

Katarina Flatland stiller spørsmålene i studio. Erik Solbakken stopper uskyldige mennesker på gaten, slik han har for vane. Dette skjer tilsynelatende utelukkende i en liten radius rundt Egertorget i Oslo. Dette til orientering for dem som måtte ønske å holde seg unna.

Én av deltagerne i studio er kjendis. I det første programmet, det som VG har sett, er denne Abid Raja. En mann som tidligere har uttalt at han «hater quiz». Men som åpenbart har vondt for å takke nei når anledningen til å stå på den riktige siden av et TV-kamera byr seg.

Espen Dyremyhr Nygaard er en av disse uskyldige som Solbakken har jaget inn «fra gata» (Raja synes dette poenget er ustyrtelig morsomt), mens Marie Nygaard Sørlien, masterstudent i politisk kommunikasjon, er der fordi hun, i motsetning til Raja, er glad i quiz.

JOVIALT: Katarina Flatland og Erik Solbakken i «Quizmester» på TV 2. Foto: Espen Solli / TV 2

Studioet har utsikt til Oslofjorden, og stemningen er jovialt bedagelig. Det er en slags sammenheng mellom spørsmålene. Denne kan være noe så søkt som at ordlyden i svaret på det ene, rimer på noe i det påfølgende. Ja, ja.

Noen av oppgavene, primært de som er knyttet til forhåndsinnspilte videoinnslag med «kjendiser», kan ikke sies å være quizspørsmål i det hele tatt. Å gjette på hvem av Lilli Bendriss, Christian Borch, Eli Hagen og Sputnik som kommer til å være best til å lukeparkere på racerbanen på Rudskog, kan ikke sies å ha noe med kunnskap å gjøre. Det er ren spekulasjon. Og har rebuser egentlig noe med allmennkunnskap å gjøre?

Et par av disse ideene var åpenbart artigere på papiret enn de er på TV. Jeg tenker spesielt på «Martin Schanche leser blogg».

Men er det så nøye? Nei. Det er ikke så farlig om du slumrer av i hengekøyen i et kvarter eller to, og melder deg på igjen på oppløpssiden, i det Flatland kaller «finalerunden».

Du har ikke gått glipp av noe viktig. Og som sagt: Det er slik vi vil ha det om sommeren.

Publisert: 24.06.20 kl. 21:50

