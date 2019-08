LØFT: Sandra Borch og Bjørn Wettre Holthe i dansestudioet tidligere denne uken. Foto: Line Møller, VG

«Skal vi danse»-klare Sandra Borch om sin lave høyde: – Må ha humor

Sandra Borch (31) måler kun 142 cm på sokkelesten, men har til gjengjeld stålkontroll på høye hæler.

Nå gir hun jernet.

– Jeg vil vise alle som sliter med utfordringer, enten det er fysisk eller psykisk, at alt er mulig, sier Borch til VG.

Sp-politikeren er blitt spurt om å være med i «Skal vi danse» to eller tre ganger før. Nå sa hun ja, for å utfordre seg selv, men også for å være et eksempel.

– Først og fremst fordi jeg selv har en fysisk begrensning, selv om jeg ikke liker å kalle det det. Jeg liker ikke å bruke ordet kortvokst heller, men jeg er det. Jeg vet at jeg er annerledes, sier 31-åringen.

Men hun er trygg på seg selv.

– Og det er et viktig budskap fra meg. Jeg gir blaffen i hva andre synes og mener om meg.

HØYDEFORSKJELL: Sandra Borch er 142 cm høy, mens Bjørn Wettre Holthe måler 178 cm. Foto: Line Møller, VG

Borch har fått mange henvendelser etter at det ble klart at hun er en av de 12 deltagerne.

– Det har strømmet på med meldinger på både Facebook og SMS, særlig fra ungdom som vil fortelle sin historie, som kanskje sliter og synes det er kult at jeg tør å stille opp. Allerede da de første meldingene tikket inn, innså jeg at det var verdt hele deltagelsen.

For Borch er det viktig å inspirere til å våge å gjøre det man har lyst til.

– Man må bare hoppe i det, sier hun.

Og hoppe i det gjør bokstavelig talt stortingspolitikeren for Troms når hun skal danse på TV. Men visste hun egentlig hva hun bega seg ut på?

– Overhodet ikke. Det er djevelsk mye trening, ler hun.

– Jeg har en veldig streng lærer i Bjørn (Wettre Holthe (38), red.anm.). Vi trener mellom fire og seks timer hver dag. Men det er bra at han pusher meg.

SPENT: Sandra Borch på pressetreffet til «Skal vi danse» i Operaen for et par uker siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Borch forklarer at hun på forhånd var litt usikker på om kroppen hennes ville tåle det harde presset som dansekonkurransen innebærer.

– I barndommen var jeg gjennom mange operasjoner i både rygg og føtter. Men så langt har gått fint.

Den til tider omstridte politikeren besitter en stor dose selvironi. Hun har aldri lagt skjul på at hun har stått på en ølkasse i kommunestyret i Tromsø og på egen skammel i Stortinget for å rekke opp.

– Jeg må ha humor. Det finnes alltid en løsning. Uten den innstillingen, blir man lett utrygg, og det er jeg ikke. Om jeg må stå på en kasse, så gjør ikke det noe.

ERFAREN: Bjørn Wettre Holte, her med Sandra Borch, har tidligere svingt kjendiser som Katrine Moholt, Trude Drevland og Marianne Krogness. Foto: Line Møller, VG

Selv er ikke Borch særlig bevisst høydeforskjellen mellom henne og danseinstruktøren.

– Det er vel heller Bjørn som merker den. Jeg holder så hardt i ham at han får blåmerker, sier 31-åringen, som ikke har mye dansekunnskaper fra før.

– Jeg har bare erfaring fra Senterpartiets julebord og landsmøter, og da går det i sving. Men de trinnene jeg har lært der, er de trinnene Bjørn nå prøver å plukke av meg, humrer hun.

– Kan det i dansen også være en fordel og være lav av vekst?

– Ja, det kan det nok. Det må jo for eksempel bli noen løft. Men man skal uansett ha kroppsbeherskelse. Enn så lenge er det litt krevende å få hjerne og føtter til å spille på lag, røper hun.

Et av Borchs fortrinn er at hun er vant med høyhælte sko.

– Det går veldig fint. Faktisk er det mer behagelig for meg å danse i høye sko enn i joggesko. Utfordringen er at skoene her er nye, så noen gnagsår er det blitt.

Da Borch sa ja til å danse, var det ikke det å vinne som lokket mest. Det lå absolutt ikke noe prestisje i det å komme langt. Nå når de er i gang med trening, har hun endret syn på det.

– Nå kjenner jeg veldig på at jeg ikke ønsker å gå ut tidlig.

Holthe, som er 178 cm høy, bekrefter at han har fått blåmerker fordi Borch er så ivrig.

– Hun tviholder og er veldig sterk i klypa, så det må bort, sier han.

Heller ikke han tenker så mye på høydeforskjellen – i hvert fall ikke nå mer.

– Før vi startet, gjorde jeg det. Det blir jo en utfordring i forhold til standard, som vals. Vi må ta hensyn, som andre slipper, når det gjelder skrittlengde blant annet. Fordelen er at det er kortere vei til gulvet, spøker Borch, og sier han ser på høydeforskjellen som en spennende utfordring til å tenke annerledes.

Borch har vært med i reality-TV før, som «Hva har du i bagasjen?», «Typen til», «Fire stjerners middag» og «Masterchef». Men nå blir det direktesending og dommerpanel i beste sendetid.

– Akkurat når jeg danser, kan jeg ikke tenke på det. Men mellom slagene håper jeg å kunne by på litt show.

At hun må iføre seg utfordrende habitter å svinge seg i, bekymrer ikke Borch.

– Man går jo inn i en rolle der bekledningen må matche dansen. Jeg er trygg på meg selv og skjemmes ikke over egen kropp. Jeg er forberedt på å gå fra sexy bevegelser til «Dagsnytt 18», smiler hun.

Borch gjorde comeback i rikspolitikken i 2017 etter noen år med utdanning, juristjobb og lokal- og fylkespolitikk hjemme i nord. I disse dager er hun naturlig nok også engasjert i valget, så det er travle tider.

– Jeg sjonglerer mellom dansestudioet og Stortinget, men jeg har aldri hatt så mye overskudd som nå. Formen blir bedre for hver dag. Jeg har også fått økt matlyst. Men det er viktig når jeg skal bygge litt sterkere ben.

Borch er den eneste nordlendingen i årets «Skal vi danse». Hun håper på god drahjelp fra TV-seerne.

– Er det noen som kan mobilisere, så er det nordlendingene.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 31. august.

Publisert: 19.08.19 kl. 08:15