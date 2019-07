«Sommeråpent»-grilling endte i brann på direkten

Ingrid Gjessing Linhave tok jobben som brannbetjent da det begynte å brenne under en grillseanse på direktesending lørdag kveld.

– Flammene stod opp ganske lenge, og slikket opp på baksiden av grillen, forteller NRK-programlederen til VG.

Det var på lørdagens sending av «Sommeråpent» fra Moystranda Familiecamping utenfor Grimstad at det som skulle være en koselig grillsekvens med Robert Stoltenberg og Christer Rødseth fra Kokkelandslaget ble en flamberingspost.

TRIO I RØYKEN: Christer Rødseth, Robert Stoltenberg og Ingrid Gjessing Linhave på «Sommeråpent» lørdag kveld. Foto: Mads Tørklep

– Jeg er ikke så god på grilling, men lurte på om det var meningen at det skulle være flammer der. Så ble det bare verre og verre. Fotografene prøvde å filme rundt flammene, men vi som stod rundt så at det var helt uforsvarlig, sier Linhave.

Selv stod hun i kulissene og ventet på å få smake på maten, men Stoltenberg forsøkte å intervjue Rødseth i røyken.

– Det stod mange mennesker rundt, og jeg tenkte «Hva om det eksploderer, eller hva som det spruter fett på dem rundt?» Dette var jo også på en campingplass hvor det ikke er stor avstand mellom vognene, forteller Ingrid.

Heldigvis har hun gått opptil flere brannkurs på NRK, og tenkte at det var best å slukke brannen først som sist.

– Brannapparatet stod nærme, og vi så at det var skum, noe som gjør det til en lettere prosess – for vi ville ikke at det siste NRK skulle gjøre på campingplassen var å tåkelegge hele med pulver. Da var det bare å rykke inn, sier programlederen.

RYKKET INN: Ingrid Gjessing Linhave fikk god bruk for alle brannkursene hun har vært på hos NRK opp gjennom årene. Foto: Mads Tørklep

Ved å spraye grillen med skum, fikk hun slukket brannen.

– Jeg vet ikke hva seerne fikk med seg, men vi hadde uansett ikke lyst til å ødelegge mange campingvogner eller at noen skulle bli skadet, fastslår hun.

Lindhave medgir at hun også på hjemmebane liker å passe på:

– Min mann er veldig opptatt av sikkerhet og jeg er hønemor i tillegg, så jeg passer på at det er dobbelt av alt. Vi har sikkert fem brannslukningsapparater.

– Hvordan gikk det med grillen?

– Vi skal kjøpe ny grill til dem vi lånte campinghytta av, og få vaskehjelp til den hytta og nabohytta som nå er fylt opp med skum og fett. De tok det med kjempegodt humør, men vi skal rydde opp etter oss, understreker Ingrid.

Akkurat hva som skjedde, vet de ikke, men fettansamling nederst i grillen kan ha vært en årsak.

Fisken som ble grillet fikk ingen smake på – for kokken var usikker på hvor mye skum den hadde fått på seg.

– Han lagde en testfisk på forhånd, og den smakte kjempegodt. Men vi skulle ha lun, koselig stemning og hylle fisk på grill og forklare folk hvorfor det er topp. Nå tror jeg ingen skjønner hvorfor, sier hun leende, og legger til:

– Jeg elsker egentlig at sendinger går litt «gærn’t» så jeg kan kjenne at jeg lever!

