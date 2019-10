TUNGT: Bonden André Bolset ble overmannet av følelser da han skulle ta avskjed med frier Ida Eriksmoen. Foto: Skjermbilde/ TV 2

Her renner det over for «Jakten»-bonden: – Blir nok kleint å se

Andreas Bolset (32) regnet med at følelsene hans kom til å bli eksponert på TV. Likevel var han uforberedt på at valgene skulle bli så vanskelig.

Nå nettopp







Jølster-bonden klarer ikke å holde tårene tilbake da han i mandagens episode sender hjem én av sine tre gjenværende friere. Tydelig nervøs og ukomfortabel ender han til slutt på å ta farvel med Ida Eriksmoen (26).

Etterpå knekker han sammen i gråt.

– Jeg har jo litt følelser i meg, så det skal ikke så mye til før tårene kommer. Og da jeg skjønte at hun hadde fått følelser for meg, mens jeg kun kjente på at vi var venner, ble det et fryktelig vanskelig valg. Selv om det var riktig, sier Andreas til VG.

– Hun er en knakende kjekk jente, men kjemien var ikke sterk nok til at vi kunne bli kjærester, mener han.

FORTVILET: Andreas Bolstad sliter foran kamera. Foto: Skjermbilde/TV 2

les også Else ble vraket i «Jakten» – gikk rett til nytt sjekke-TV

Selv om bonden på forhånd hadde regnet med å blottstille seg på TV, var det i overkant tøft å gjennomføre valgene.

– Det å måtte sende noen hjem og si at jeg ikke er interessert, at de ikke kommer til å bli kjæresten min, er det aller hardeste, forklarer 32-åringen.

Andreas beskriver seg selv som veldig sjenert.

– Jeg er ikke så frempå, så helt fra dag én var jeg skikkelig utenfor komfortsonen. Men jeg tenkte at når jeg først takket ja til å være med, så måtte jeg gjøre så godt jeg kunne. Hvis ikke ville jeg angre, sier bonden, som ble meldt på av sin egen mor.

– Jeg er blitt «truet» med påmelding i noen år nå, flirer han.

Når det først er sånn at Andreas gråter på TV, så lever han greit med det. Men litt ubehagelig er det.

– Helt fra det første programmet ble sendt, så var det mer enn kleint å se på. Siden har jeg vent meg litt til det. Men nå blir det nok kleint å se igjen, sier Andreas til VG før han har sett mandagens episode.

SKUFFET: Ida Eriksmoen etter å ha fått den triste beskjeden. Foto: Skjermbilde, TV 2

les også «Jakten»-frier trakk seg brått: – Hadde litt kalde føtter

Ida Eriksmoen var også preget av stundens alvor. Selv om hun tok nederlaget med fatning, begynte hun også å gråte når hun skulle forlate gården. Hun forsikrer imidlertid overfor VG at hun ikke hadde rukket å forelske seg.

– Men jeg likte ham godt. Andreas er en kjempekar. Han virker veldig snill og omsorgsfull.

Ida var ikke forberedt på utfallet.

– Gjennom hele innspillingen var det vanskelig å lese Andreas. Det snakket vi jentene mye om. Men jeg så at han var lei seg før dette valget, så jeg skjønte at det var tungt for ham.

FORTSATT SINGEL: Ida Eriksmoen har måttet ligget lavt i terrenget etter innspillingen. Nå er katta ute av sekken. Foto: Privat

les også Elisabeth Nordeng om bruddet med prinsesse Märtha: – Har gruet meg til å fortelle

Ida angrer ikke på at hun var med. Hun har fått mange gode venner og er rik på nye opplevelser. Men det tæret på kreftene.

– Alt var veldig intenst. Mange folk, mye opplegg og masse kamera. Jeg var veldig sliten etterpå, og det var nok mye på grunn av det at tårene kom. Man lever i en boble, og så plutselig sprekker hele boblen, tror 26-åringen.

– Egentlig vet jeg ikke om jeg orker å se akkurat denne episoden. Vi snakker om sårbare øyeblikk. Jeg gruer meg. Det fremstår ikke alltid på TV sånn som det var i virkeligheten, så jeg er litt engstelig.

PREGET: Ida Rasook ble også på gråten da rivalen måtte reise. Foto: Skjermbilde/TV 2

les også Brudd, gamle friere og ny kjærlighet: Slik går det med «Jakten»-parene i dag

I det hele tatt var det en skikkelig tårebonanza mandag. Også Andreas’ to gjenværende friere blir blanke i øynene når Ida må reise. De tre jentene ble sammensveiset.

– Vi jentene så jo mer til hverandre enn vi så til bonden. Sånn fungerer jo dette opplegget, sier Ida, som fortsatt er singel.

– Jeg har måtte ligge lavt for ikke å røpe noe. Men nå skal jeg bare leve som normalt. Man kan ikke jakte hele tiden – det må komme naturlig. Nå vet uansett hele Norge at jeg er singel, ler hun.

FORTSATT MED: Ida Rasook og Cathrine Holanger kjemper fremdeles om bondens hjerte.

les også Ny kjæreste for Sturla Berg-Johansen

I mandagens episode velger en av frierne til Atle Kristiansen (37) å trekke seg. Marte Malena (28) føler hun får lite respons fra bonden, og når hun ber om en prat på tomannshånd, innrømmer han at han har bedre kjemi med de to andre. I fellesskap kommer de frem til at det er best for Marte å forlate gården, selv om Atle egentlig ikke skulle ha valg for neste uke.

Bonden André Johansen (23) sender Signe-Christine Forberg Lillerud (21) hjem, uten at det blir noe som helst dramatikk rundt det.

Marte Malena er for øvrig den andre i årets runde som reiser frivillig. Miriam Sandvik (22) forlot bonden André Johansen (23) for to uker siden:

Publisert: 28.10.19 kl. 20:52







Mer om