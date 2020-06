STÅR STEILT IMOT HVERANDRE: Kommunikasjonsdirektørene i Telia og TV 2, Henning Lunde og Sarah Willand står steilt imot hverandre i den betente TV-konflikten som hver dag rammer over en million TV-seere. Foto: Frode Hansen/VG og Scanpix

Fortsatt full krangel mellom TV 2 og Telia: Slik er kampen i kulissene

«Vi mener at vi burde kunne bli enige raskere enn 6 måneder». Denne setningen i en epost fra Telia til TV 2 torsdag ettermiddag var med på å tenne håpet til 480.000 Get-kunder om at de endelig kunne få TV 2-kanalene tilbake.

Men fortsatt går krangelen høylytt mellom TV 2 og Telia. Konflikten er uløst – over en million seeere har fortsatt ikke tilgang til til kanalene.

TV 2 skjønner ikke hvorfor ikke Telia/Get kan skru på kanalene igjen etter at TV 2 torsdag kveld gikk ut i en pressemelding og skrev:

– Det er også en uttalt ambisjon fra begge parter om å komme i mål i løpet av noen få måneder. Derfor bør Get-kundene endelig kunne få TV 2-kanalene tilbake på skjermen, uttalte TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand.

– I går sendte TV2 ut en falsk pressemelding der de førte alle seerne bak lyset ved å si at det var oppnådd enighet. TV2 har fortsatt ikke godtatt vårt tilbud. TV 2 godtar fortsatt ikke at seerne skal slippe svarte skjermer mens vi forhandler. Altså stikk i strid med vårt forslag, sier Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia til VG fredag.

– Vi har sagt ja til alt Telia har bedt om: Forlengelse, pris, vilkår og ingen fastsatt frist på forlengelsen. Det eneste vi har understreket er at det er åpenbart at vi kan ikke videreføre en avtale til evig tid. Telia-Get har fått en skriftlig bekreftelse fra oss på at de kan skru på kanalene igjen. Det burde skjedd allerede igår. Vi forstår ikke hvorfor Telia ikke skrur på kanalene igjen, svarer Sarah Willand til VG.

Torsdag formiddag sendte Telia et forslag til TV 2 hvordan de mener konflikten som har vart helt siden natt til 1. juni bør kunne løses. De mener dette er mulig ved at dagens avtale «videreføres og partene fortsetter og forhandle i ro og mak. Enten forhandlingene tar to uker, to måneder – eller to år», som Telias kommunikasjonsdirektør Henning Lunde uttrykte det overfor VG. Et forslag som TV 2s Sarah Willand da kontant avviste:

– For oss blir dette bare nok et utspill som viser at Telia og Get ikke er interessert i å komme frem til en enighet. Kundene blir sittende i skvisen, sa hun til VG.

Men utover ettermiddagen valgte TV 2 likevel å komme Telia i møte etter at de hadde mottatt en e-post fra lederen av Telias forhandlingsutvalg, Dag Arne Haug klokken 16.00. Der sto det:

«Vi mener at vi burde kunne bli enige raskere enn 6 måneder. Løsningen dere foreslår er, og det tror jeg dere vet, en løsning som åpner for ny konflikt og som ikke gir TV2 noen incentiver til å komme i mål, noe dere i realiteten bekreftet i siste møte. Vårt forslag er helt i tråd med det Sarah Willand (og for den saks skyld Trond Giske og Tage Pettersen) promoterte forleden og burde gi begge incentiver til å bli enige raskt. Dagens avtale er ikke en foretrukket løsning for oss, slik dere raskt antydet i media. Vi vil over til moderne avtaler med gjensidige gode løsninger og har ikke noe som helst ønske om å dra dette ut. Dere vet jo fra de siste 6 månedenes prosess at Telia har ambisjoner om forretningsutvikling til gode for begge parter. En midlertidig løsning kan likevel ikke favorisere en av partene på den måten deres forslag gjør.

TV 2 og Telia har gitt VG tilgang til e-post korrespondansen mellom partene torsdag kveld og fredag morgen.

– Vi ønsker å være åpne om denne korrespondansen fordi det er eneste måten å vise hva som foregår, hvorfor kundene kan få tilbake TV 2 dersom Telia-Get vil, sier Willand.

Henning Lunde på sin side gir denne begrunnelsen:

– Vi ønsker å være åpne for å vise hvordan TV 2 helt bevisst sendt ut en falsk pressemelding der de førte alle seerne bak lyset ved å si at det var oppnådd enighet uten at det var det.

I e-posten som ble sendt fra TV 2s forhandlingsleder, John Robberstad, til Telia kl 20.00 – altså tre minutter før TV 2 sendte ut sin pressemelding torsdag kveld – heter det:

«TV 2 er enig i at vi bør kunne oppnå en enighet om ny avtale raskere enn 6 måneder. Derfor er TV 2 villig til å akseptere Telias tilbud om en forlengelse på samme priser og vilkår, uten at det er enighet om hvor lang forhandlingsperioden skal være. Varigheten av forhandlingsperioden blir da ett av flere punkter partene må finne ut av. Vi legger til grunn at Telia ikke mener at avtalen skal være uendelig i tid, men at hver av partene kan avbryte forhandlingene og samarbeidet hvis vi mot formodning ikke kommer i mål».

Men dette ble avvist tvert av Telias forhandlingsleder:

«Nei, vi mener ikke at dere kan bryte forhandlingene etter eget forgodtbefinnende. Da forsvinner jo hele poenget og hver av partene kan finne et tidspunkt å skru av på som smerter den andre parten maksimalt. Vi mener det vi skriver; vi forhandler til vi er enige og vi har tro på at vi får det til».

– Å gå ut i mediene og si at man er enige når man vet man ikke er enige, er absurd. Det alvorlige i det er at TV 2 fører seerene og våre kunder bak lyset og viser en total mangel på respekt for dem, sier Henning Lunde i en kommentar til VG fredag.

Til dette svarer Willand:

– Som Telia selv sier er det viktig å informere kundene om hva som skjer. I går sa vi to ting: vi aksepterer alt Telia ber om, unntatt en evig avtale; og vi sa at de bør skru på signalene. Ingenting i verden hindrer dem i det. Det er ikke å føre kundene bak lyset. Det et det motsatte.

I en senere e-post torsdag kveld kreverTelia dette for at de skal slå på TV 2-signalene igjen: Betingelsen for at Telia/Get skal skru på signalene igjen, er at vi mottar en e-post fra deg som kun lyder: «Vi bekrefter at TV2 aksepterer Telias tilbud (sendt klokken 13.16 i dag), uten noen tillegg. På dette grunnlaget gir TV2 Telia/Get rett til å distribuere våre kanaler fra dags dato på vilkårene i avtalen som løp ut 31. mai 2020».

TV 2 venter fortsatt på at Telia-Get skal slå på kanalene slik de har presistert i en epost 22.23 torsdag har «TV 2 tillit til at partene vil finne en løsning. På dette grunnlaget ønsker vi å gi Get fortsatt rett til å distribuere våre kanaler på eksisterende vilkår og vi oppfordrer Get på det sterkeste til å skru på kanalene igjen»

Fredag er imidlertid konflikten like fastlåst. I en e-post fra Telia til TV 2 klokken 08.14 skriver forhandlingslederen til sin motpart i TV 2: «Vi har gitt dere et tilbud. Da er det slik at dere enten aksepterer det eller lar være å akseptere det. Når dere i går kveld påstod offentlig at dere aksepterer, men har lagt inn vesentlig forbehold så er det ikke å akseptere tilbudet.»

Noe som utløste et svar fra TV 2 klokken 11.08, der det blant annet heter:

«Vi forstår nå, etter din mail, at Telias betingelse for å slå på kanalene er at (den midlertidige) distribusjonsavtalen skal være evigvarende på dagens priser og vilkår, uten noen oppsigelsesadgang. Det er en umulig betingelse, som ingen kringkaster kan gå med på. Vi anmoder derfor om at dere revurderer dette kravet, slik at kanalene kan komme på igjen».

– Det har ikke vært ytterligere kontakt mellom oss og Telia så langt , sier Sarah Willand til VG fredag ettermiddag.

