TV-stjerne: Jack Wagner, her på en premiere i Pasadena i 2016.

Jack Wagner mistet sønnen – nå er dødsårsaken klar

Et halvt år etter at Jack Wagner og skuespillerkona Kristina Wagner mistet sin 27 år gamle sønn, er det klart hva han døde av.

Harrison Wagner ble funnet død på en parkeringsplass i Los Angeles i juni.

Han var yngstebarnet til Jack Wagner (63) og Kristina Wagner (60), som møttes da de begge spilte i «General Hospital», men som ble skilt i 2006.

Nå skriver Entertainment Tonight at obduksjonsrapporten er klar.

Los Angeles County Medical Examiner-Coroner har fastslått at dødsfallet skyldes «et uhell», og at medikamentene fentanyl og alprazolam (Xanax) var medvirkende årsak.

VG har tidligere omtalt både den farlige Xanax-trenden og de mange fentanyl-dødsfallene i USA.

2006: Jack Wagner og sønnen Harrison under Daytime Emmy Awards i Los Angeles i 2006.

27-åringens skuespillerforeldre antydet i sin uttalelse etter det brå dødsfallet i sommer at rusmidler var involvert. De opprettet samtidig et fond til inntekt for menn som sliter med rusmisbruk.

«Vi er sønderknust over at Harrison til slutt tapte kampen mot avhengigheten, og vi håper at minnet om ham vil leve videre gjennom dette fondet, og at andre unge menn som ellers ikke ville hatt råd til det, kan få den hjelpen de trenger», lød det fra Jack og Kristina Wagner.

I julefilm med Lohan

Kristina Wagner spiller fortsatt i «General Hospital», men eksmannen forlot serien i 2013.

Jack Wagner er for tiden aktuell i den nye julefilmen til Lindsay Lohan (36) på Netflix – «Falling for Christmas», eller «Julekjæresten», som er den norske tittelen.

Der fyller han rollen som faren til Lohans rollefigur. 63-åringen figurerer også i den nye julefilmen «A Big Fat Family Christmas» på Hallmark.

Wagner er ellers aktuell i såpeserien «Glamour», samt «When Calls The Heart», «Melrose Place», «Tenåringsheksen Sabrina» og «Sunset Beach».

JULEFILM: Jack Wagner er i disse dager aktuell i Netflix’ «Falling for Christmas (Julekjæresten)», her i en scene fra filmen.