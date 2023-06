TV-AKTUELL: Sarah Jessica Parker, her i New York i forrige uke.

Sarah Jessica Parker grillet om eget utseende

Sarah Jessica Parker (58) besøkte radiovert Howard Stern (69) og fikk spørsmål om alt fra plastiske operasjoner til Botox.

Kortversjonen Parker, kjent fra «Sex og singelliv» og oppfølgeren «And Just Like That», sier i radiointervju at hun ikke liker å se på seg selv, men at hun synes at hun er «presentabel».

På spørsmål om hun har vurdert plastisk kirurgi og bruk av Botox svarer Parker spøkefullt at hun tenker på det. 58-åringen understreker at hun er nøye med hudpleie.

Parker peker på stigmaet som er knyttet til kvinner, skjønnhet og aldring, og kritiserer fokuset på kvinners utseende. Hun har forståelse for at noen kvinner velger å fikse på utseendet. Vis mer

Skuespilleren er aktuell i sesong to av «Sex og singelliv»-oppfølgeren, HBO-serien «And Just Like That», og dermed går hun fra intervju til intervju.

Onsdag inntok hun radiostudioet til Howard Stern i New York. Blant temaene som ble viet mye taletid, var Sarah Jessica Parkers utseende.

– Når du ser deg selv i speilet, ser du et pent menneske? spør Stern.

Parker himler med øynene og smiler litt før hun svarer:

– Jeg mener at jeg er presentabel.

Stern fortsetter:

– Jeg mener ... Kom igjen, responderer Stern, hvorpå Parker sier:

– Jeg liker ikke egentlig å se på meg selv.

Om ansiktsløft

Hun stotrer og mumler litt før hun konkluderer:

– Men jeg synes jeg er grei nok.

RADIOVETERAN: Howard Stern, her avbildet i 2018, er berømt og beryktet for å være svært direkte og frittalende.

Stern gir seg ikke, men kjører på med spørsmål om Parker har tatt ansiktsløft, bruker Botox eller «all den andre dritten».

Parker sier – litt spøkefullt – at hun tenker på det.

– Jeg spør folk hele tiden om det er for sent, sier hun.

58-åringen forklarer imidlertid at hun ikke egentlig har vurdert plastisk kirurgi, men at hun er nøye med hudpleie og bruker alt av produkter.

– Men jeg har nok gått glipp av den gode, gammeldagse ansiktsløftningen man tar når man er 44, sier hun.

Forstår kvinner som fikser

Stern fortsetter med å spørre om hun mener hun burde ha gjort det, mens hun stiller seg tvilende til det.

– Jeg har hørt historier, svarer hun kryptisk.

Radioverten presiserer at han er glad for at hun ikke har fikset på utseendet, og han sier at han selv har «sett noen skrekkeksempler i det siste».

TV-IKON: Sarah Jessica Parker, her på premiere i 2021.

Parker mener det er mye stigma knyttet til kvinner, skjønnhet og aldring.

Hun klandrer ikke medsøstre som velger å legge seg under kniven.

– Jeg forstår at de gjør det, for det er så mye fokus på kvinner og deres utseende, sier hun.

Parker minner om at hun fikk mye pepper i 2021 da første sesong av «And Just Like That» gikk på lufta. Særlig etter et intervju hun gjorde med talkshow-vert Andy Cohen (55).

– For det første, så er ikke håret mitt grått. Men hvem bryr seg? Jeg satt ved siden av Andy Cohen, som er helt går, men ingen nevnte det.

Også den gangen tok Parker til motmæle.

– Det virker som folk vil at vi skal plages over oss selv, enten vi velger å eldes naturlig og ikke se perfekte ut, eller om vi gjør noe som får oss til å føle oss bedre, uttalte hun den gangen.

