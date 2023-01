VANT: Jennifer Coolidge på Golden Globe-gallaen i Los Angeles søndag.

TV-seere i ekstase: Har startet kampanje for Jennifer Coolidge

Jennifer Coolidge (61) startet med en «flause» på Golden Globe-gallaen søndag, men endte opp med å stjele showet. Nå vil fansen ha mer.

På Twitter er det nå en kampanje for å få Jennifer Coolidge til å lede Oscar-utdelingen.

Entertainment Tonight omtaler engasjementet i kjølvannet av det som beskrives som en «episk» opptreden på Golden Globe. CNN skriver at Coolidge «stjal showet».

«Gi Jennifer Coolidge vertinne-jobben til Oscar. NÅ», skriver en tvitrer.

«Dette er en underskriftskampanje for å få Jennifer Coolidge til å lese Oscar neste år», skriver en annen.

«Noen må invitere Jennifer Coolidge til Oscar, for nå føler jeg ærlig talt at jeg ikke kan se en prisutdeling uten at hun er med», lyder det fra en annen.

Coolidge er gjort kjent med kampanjen, men sier spøkefullt til Extra TV at «det er hardt arbeid» å lede Oscar.

– Man har jo lyst til å si ting som er mye frekkere og mer perverst. Og man vil å si ting som kan virke støtende på enkelte, og da kan man i disse dager virkelig havne i trøbbel, sier 61-åringen.

Spøk eller blemme?

Før Jennifer Coolidge selv endte opp med å vinne statuett søndag, delte hun ut trofé til «Abbott Elementary»-stjernen Tyler James Williams (30).

– Og Oscar går til ..., sa Coolidge, hvorpå salen brøt ut i latter og hun raskt korrigerte seg selv: – Å nei, nei, nei, Golden Globe!

Kanskje var «glippen» nøye planlagt, for Coolidge fleipet like før om nervøsitet og at hun «ikke hadde dummet seg ut ennå».

Klippet har gått viralt, men det har også talen Coolidge holdt da hun selv ble ropt opp som vinner for beste birolle i «The White Lotus».

Se utdrag fra talen her, men vær oppmerksom på at den inneholder en stor «spoiler» for TV-serien:

Hun fleipet blant annet med at trofeet var så tungt at hun måtte sette det fra seg.

– Jeg trener jo ikke, så jeg glarer ikke å holde den så lenge, sa hun til latter fra salen.

Hun takket også «de fem» i salen som sørget for at hun «med små jobber» kunne holde liv i karrieren gjennom 20 tunge år.

– Du, Ryan Murphy, sa hun til TV-produsenten og manusforfatteren.

– La oss se hvem andre ... Vel, det var bare deg Ryan, la hun til.

Salen lo hysterisk, mens Coolidge fortsatte med å si at hun «ikke kjente noen, og at derfor skjedde ingenting».

– Jeg vil at dere alle skal vite at jeg hadde så store drømmer og forventninger da jeg var et yngre menneske, men sånne blir gjerne forkludret av livet eller hv det måtte være, sa hun og la til:

– Jeg trodde også at jeg skulle bli dronning i Monaco, selv en annen allerede var det. Men jeg hadde disse gigantiske ideene. Og så blir man eldre, og man tenker: What the fuck, hva kommer til å skje?

LYKKELIG: Jennifer Coolidge etter seieren på Golden Globe Awards søndag.

Hun henvendte seg direkte til «The White Lotus»-skaper Mike White (52) og sa at «han har gitt henne en ny start og forandret livet hennes på en million måter».

– Nå snakker til og med naboene til meg! Jeg mener det. Jeg ble aldri invitert til noen på åsen min, men nå vil alle ha meg på besøk, sa hun.

Coolidge var nominert for samme rolle i fjor – da uten å vinne.

Publikum kjenner Coolidge godt som «Stifler’s mom» i «American Pie»-filmene (1999–2012), men Coolidge har figurert i over 100 filmer og serier siden oppstarten i «Seinfeld» i 1993, deriblant «Lovlig Blond»-filmene.

– I ferd med å flate ut

Nylig ga hun popstjernen Ariana Grande (29) mye av æren for at hun nå er så veldig i vinden. Grande brukte nemlig Coolidge i musikkvideoen «Thank U, Next» i 2018.

– Jeg var i ferd med å flate ut på et vis, og du fikk fart på sakene for meg igjen, uttalte hun til popartisten under et felles bladintervju.

Siden 2018 har Coolidge vært å se i en rekke serier og filmer, deriblant «The Watcher», «Promising Young Woman» og «Royalties», samt to sesonger av den nevnte seermagneten «The White Lotus» på HBO.

Coolidge spiller for øvrig i 2021-filmen «Bjelleklang», den første julefilmen på Netflix om homofil kjærlighet.

