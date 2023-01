HAN MENER DET IKKE: Mads Ousdal, ikledd ironisk T-skjorte, i «R.I.P. Henry» på Viaplay.

TV-anmeldelse «R.I.P. Henry»: Lege uten grenser

Mørkt, melodramatisk og meget severdig.

«R.I.P. Henry»

Norsk TV-drama i åtte deler

Premiere på Viaplay søndag 15. januar

Serieskapere: Arild Frölich, Linn-Jeanethe Kyed og John Kåre Raake

Manus: Anne Elvedal, Arild Frölich, Ingrid Haukelidsæter, Jörgen Hjerdt, Linn-Jeanethe Kyed, Helena Johanne Nielsen, Jon Kåre Raake, Kjersti Ugelstad, Pauline Wolff

Med: Mads Ousdal, Julie Agnete Vang, Lena Kristin Ellingsen, Arthur Berning, Frank Kjosås, Trond Høvik

Henry Johnsen (Mads Ousdal) er overlege på Odda sykehus, snart på vei til større forhold ved Haukeland i Bergen. Johnsen har mange av egenskapene vi forbinder med en god, gammeldags drittsekk.

Han synes selv han er bra mye bedre enn alle andre. Liker ikke folk som «syter og klager», og er kjip i trafikken. En sånn fyr som omtaler en av kollegaene sine som «hun mørke, halvpene, med de små puppene».

FLINK - OG HAN VET DET: Mads Ousdal som Henry Johnsen i «R.I.P. Henry».

Omgivelsene hans synes likevel å tolerere ham. Én forklaring er at Henry besitter den djevelske sjarmen det hender at sanne drittsekker har. En annen er at han er veldig flink. En tredje er at de som kjenner ham, vet at han har sitt å bære. Henry har en giftering på fingeren, men tilsynelatende ingen kone.

Så en dag, mellom alle sarkasmene han lirer av seg, skjer det noe med Henry. Synet svikter, han får trøbbel med å fokusere. Føler seg med ett like dritt som han pleier å oppføre seg.

Legen går i gang med å diagnostisere seg selv, og finner ut at han har en meget aggressiv kreftsvulst i hjernen. «Du har 1-3 år», sier en av legekompisene hans. «Maks ett», sier en annen.

SPØKELSE PÅ HØYLYS DAG: Mads Ousdal og Lena Kristin Ellingsen i «R.I.P. Henry».

Man skulle kanskje tro at Johnsen, bedrøvet og livstrett kyniker som han er, umiddelbart ville legge seg ned for å dø. Men det gjør han ikke. Henry vil til Haukeland. Han vil prøve alt som prøves kan (inkludert – pføy! – «alternativ medisin»). Livet er akkurat interessant nok til at han er innstilt på å leve det – så lenge som mulig.

Han må jo ta seg av Ola (Trond Høvik), for eksempel, en ensom og alkoholisert slektning av noen han en gang kjente. Sørge for at den nye vikarlegen ved sykehuset, danske Agnes (Julie Agnete Vang), blir lært opp. Hallusinasjonene Henry opplever, en naturlig del av sykdomsforløpet, er dessuten pirrende livaktige. Som om han blir satt i direkte kontakt med det hinsidige.

Bare én ting å gjøre: Begynne å eksperimentere og operere på seg selv. Og sørge for ikke å bli oppdaget.

DRIFTIG DANSKE: Julie Agnete Vang i «R.I.P. Harry».

«R.I.P. Henry» føles som en veldig moderne TV-serie i den forstand at den er skrevet av en komité (ni manusforfattere!), låner herfra og derfra og i mye og mangt minner om en rekke andre TV-serier vi har sett (det er ikke ment som en kritikk). Den tillater seg å bli mørk, veldig mørk, og er ikke redd for å strekke strikken: Det er en svart dramakomedie, dette her, og i svarte komedier er det egne regler. Ikke alt trenger å være «troverdig».

Serien handler mest om Harry og hjernen hans. Men den røkter en liten håndfull andre, mindre historier også. Det handler om distrikspolitikk og sentralisering, og om en pasient med et mystisk tilbakevendende utslett. Disse mini-plottene er ikke veldig substansielle. Men de er ikke bortkastet tid heller.

NÅ SE HENRY SYNER IGJEN: Lena Kristin Ellingsen i «R.I.P. Henry».

En av serieskaperne bak «R.I.P. Henry» er Linn-Jeanethe Kyed, kjent som kvinnen bak «Rådebank». Det er fristende, om ikke hundre prosent rettferdig, å gi henne æren for at serien så godt fanger den vakkert innrammede småbyen den utspiller seg i, altså Odda. Kyed har tidligere demonstrert at hun kjenner og forstår små samfunn. Så også her. Regien, ved Arild Frölich, er stødig. Serien er godt skrudd sammen, glir som den skal.

Noen episoder er sterkere enn andre, og det kan sikkert innvendes at «R.I.P. Henry» tyr til «hallusinasjons-trikset» vel hyppig. Likevel. Serien står gledelig støtt i den krevende spagaten mellom svart humor (med fæle operasjonsscener) og hjertevarmt melodrama.

GRETTEN, OG DET MED GOD GRUNN: Mads Ousdal i «R.I.P. Henry».

Bøttehatten av for skuespillerne også. Vang er en rødhåret sjarmbombe på grønn tråsykkel. Arthur Berning er komisk gull (som vanlig). Kjente, flinke folk dukker opp i korte gjesteopptredener, og Mads Ousdal er dypt dyktig og severdig i tittelrollen. Han burde i grunn være på TV oftere.