IKKE EN SPOILER: Det blir skyting utenfor selveste politistasjonen i «Hidden Assets». Emer Berry (Angeline Ball) har kontroll.

TV-anmeldelse «Hidden Assets»: Flere bomber i Belgia

Tospråklig krim for deg som liker at påsken består av lange episoder og plott som ikke helt holder det de lover.

Hidden Assets

Irsk/belgisk krimdrama i tre deler

Med: Angeline Ball, Wouter Hendrickx, Simone Kirby

Serieskaper: Peter McKenna

På TV 2 fra fredag 31. mars

I det som i utgangspunktet virker som nok en greit vanlig dag på jobben kommer Emer Berry (Angeline Ball) over en pose diamanter i Limerick, Irland. Samtidig sprenger en selvmordsbomber seg i lufta i Antwerpen, Belgia. Det får Christian de Jong (Wouter Hendrickx) ansvaret for.

Tidlig etterforskning knytter disse to hendelsene og politikontorene sammen. Det meste tyder på at det planlegges både flere bomber og diamanter i Belgia.

De Jong og Berry finner fort tonen i en blanding av kollegial respekt og nikotin. Begge sliter med sigarettcravings av et omfang man sjelden ser, hverken på TV eller i virkeligheten i disse dager.

Slik klarer serieskaper Peter McKenna («Kin») å likestille hovedrollene sine, og etter hvert la Berry få holde hovedrollen som den kontrollerte astmatikeren med kaldt hode. Mens de Jong er Tom Selleck 2023 med artige og halvskitne T-skjorter, som likevel ikke aksepterer skitne metoder hos kollegaene.

HARD PÅ UTSIDEN: Etterforsker Christian de Jong (Wouter Hendrickx) ser streng ut, men er egentlig myk mann. Det kan man se av telefondekselet.

Handlingen i TV 2s påskekrim foregår altså både i Irland og i Belgia. Og i så måte er «Hidden Assets» i alle fall en genistrek i økonomisk støtte fra statlige og internasjonale kulturorganer.

Siden den også involverer skuespillere fra begge land, og mye av dialogen foregår på nederlandsk, føles den dessuten hakket mer eksotisk enn nok en serie fra britiske kontorer.

Apropos kontor: Politistasjonen i Antwerpen er imponerende betongstilig med smart plasserte lamper og mye mer nattklubbstemning på avhørsrommene enn en vanlig malt britisk vegg.

Og ja. Til tross for at ingen fysisk bro knytter kontorene sammen: Det er åpenbart at Saga Norén og Martin Rohde er den utløsende inspirasjonskilden her.

Irene jobber dessuten med noe som på papiret kan virke som en genial autist som ser mønstre ingen andre ser. Belgierne har et hittil ukjent AI-aktivert IT-system som må ha kostet minst like mye som det den norske regjeringen forventer å hente inn i grunnrenteskatt. Koblingen er muligens ment å dramatisere mennesket mot maskin. Det virker bare snålt.

FLERE BARTER I BELGIA: Etterforsker Amer Berry (Angeline Ball) viser fram bilde av mistenkt som ligner mistenkelig på Christian de Jong (Wouter Hendrickx). Bartetrenden har kommet mye lenger i Belgia enn i Irland.

2021-serien er opprinnelig seks deler. TV 2s versjon har to og to episoder sydd sammen. Teknisk sømløst. Likevel får i alle fall undertegnede nok en gang den underlige følelsen av å være med på en flyreise med for mange mellomlandinger. Spenningskurven følger selvsagt sitt originale format, der alle oppturer og nedturer er spesielt følbare rundt halvveis.

Med to politikamre blir «Hidden Assets» også noe overbefolket allerede før terrorister og andre kriminelle har tatt plass foran kamera. Plottet roter seg også bort i en mye mer forutsigbar rytme enn den innledende episoden (som altså egentlig er to) antyder.

Samtidig er det beroligende å se en så kjønnsbalansert tilnærming til politikrim, uten at den ene har særlige utfordringer av noe slag, og uten at noen manuspåtvungne romantiske forhold etableres.

Hvis man da ikke mener at å dele et nikotinplaster kan være det mest romantiske to voksne mennesker kan gjøre sammen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post