ARTIST OG TV-PROFIL: Pernilla Wahlgren.

Pernilla Wahlgren trodde frieriet var en spøk

Pernilla Wahlgren (55) forlovet seg i romjulen. Nå røper hun detaljer.

I podkasten «Wahlgren & Wistam» forteller Wahlgren om omstendighetene rundt at Christian Bauer (56) gikk ned på kne under en scootersafari i Sälen i Dalarna.

Begivenheten fant sted i en fjellhytte, med familie og venner som vitner, deriblant tre av Wahlgrens fire barn, Bianca Ingrosso (28), Benjamin Ingrosso (25) og Theodor Wahlgren-Lennholm (15).

Kun Bianca var forberedt, fordi hun hadde hjulpet Bauer med å finne rett ringstørrelse.

Selv hadde ikke Wahlgren noen anelse om hva kjæresten hadde planlagt.

– Ikke et dugg. Christian fortalte etterpå at han hadde vært så nervøs i dagene på forhånd. Jeg var ikke nervøs, sier Wahlgren i podkasten.

«Jeg sa JA!», skrev Wahlgren på Instagram 29. desember – under et bilde av seg og Bauer.

Dagen derpå delte hun en video av at hun fikk ringen på fingeren og at hun kysset sin utkårede:

I podkasten beskriver Wahlgren romjulsferien som «magisk».

– Det var så koselig og romantisk med flamme i peisen og levende lys, forteller TV-kjendisen og popartisten.

Rappet om kaos-liv

Selv ikke da kjæresten tok av seg skidressen og hadde penskjorte under, skjønte hun hva som var på gang. Heller ikke da Bauer satte på parets favorittlåt «Fallin’», innså hun alvoret i situasjonen.

I stedet begynte Wahlgren å improvisere en rap-tekst til låten – om at livet hennes hadde vært kaotisk og skakkjørt før Bauer kom på banen.

– Når jeg plutselig snur meg, så ser jeg at han sitter på gulvet. Og jeg bare fniser fordi jeg holder på med min ironiske rap. Han får ikke frem et ord fordi han er så rørt. Så jeg rapper, og han gråter, forteller en lattermild Wahlgren.

Hun forteller videre at hun i forfjamselsen spurte Bauer:

– Hva gjør du? Er dette en spøk? Du spøker, ikke sant?

Men det var ingen spøk, og Bauers tårer overbeviste Wahlgren om at dette var seriøse saker.

Ringen har Bauer fått spesiallaget, og den er formet som en ananas, siden Wahlgren er «besatt» av ananas i alle varianter.

Hele friereiet ble filmet og skal vises i realityserien «Wahlgrens verden». Wahlgren forteller at TV-teamet er hennes venner, og at det for henne er helt naturlig at alt er dokumentert på film.

Men hun var likevel ikke klar for å brette ut frieriet i blader og aviser etter at hun røpet hendelsen i sosiale medier, selv om skal ha «blitt oppringt hele natten».

I podkasten hun har med venninnen Sofia Wistam (56), er det lettere å snakke om hva som skjedde, forklarer hun.

Wahlgren uttrykker stor takknemlighet for at barna er glade på hennes vegne.

Les også Bianca Ingrosso om bruddet: – Tok nok knekken på oss Bianca Ingrosso (27) har brutt med Phillipe Cohen (28) åtte ganger. Men nå mener hun det er slutt for godt.

Pernilla Wahlgren har sine tre eldste tre barn med eksmannen Emilio Ingrosso (56). Paret gikk gjennom en bitter skilsmisse i 2002 – etter åtte års svært turbulent forhold.

Hun var siden sammen med Joachim Lennholm (49), som hun har yngstesønnen med.

Wahlgren, som siden 2016 har vært å se sammen med familien i «Wahlgrens värld», dukker til sommeren opp som programleder for SVTs «Allsang på Skansen».

Artistveteranen, kjent blant annet for MGP-låten «Piccadilly Circus», har tidligere vært å se i SVTs julekalenderserie «Panik i tomteverkstan». De siste årene har hun også stått på scenen med forestillingen «Pernilla Wahlgren har hybris».

Her er Wahlgren og datteren Bianca Ingrosso i en scene fra «Wahlgrens värld»: