TILBAKE: Samuel L. Jackson er tilbake som Nick Fury for 14. gang i «Secret Invasion».

Returnerer til Marvel for fjortende gang: − Han er sliten

Etter å ha vært med i ørten forskjellige Marvel-prosjekter er Hollywood-veteran Samuel L. Jackson mest fornøyd med sitt siste verk: «Secret Invasion».

– Denne er på toppen når vi snakker om ting jeg har gjort i MCU MCUMarvel Cinematic Universe, navnet på tegneseriegiganten Marvel sine filmatiseringer. , sier Samuel L. Jackson.

Under en digital pressekonferanse, hvor VG var til stede, snakker Jackon om TV-serien «Secret Invasion», som kommer på Disney + denne uken.

Den nå 74 år gamle veteranen inntok rollen som Nick Fury i «Iron Man» fra 2008, og siden har han gjentatt den 13 ganger.

Fury er sjef for helteorganisasjonen S.H. I. E. L. D, men spiller stort sett en birolle i filmene. I «Secret Invasion» gjør Marvel imidlertid noe de aldri har gjort før, og gjør Fury til en hovedrolle. Jackson mener denne varianten av Fury også er eldre og trøttere.

– Dette er min andre opptreden post-snap, post-snap, Marvel-filmene «Avengers: Infinity War» og «Avengers: Endgame» handler om at skurken Thanos klarer å utslette halvparten av alt liv i universet. Denne hendelsen kalles «the snap» eller «the blip». og han (Fury) har vært borte en stund. Han er sliten, litt sårbar, men kommer tilbake fordi han blir kallet på. Han har et dårlig kne nå, så han er ikke så fornøyd.

Jackson sier også at han har blitt bedre kjent med sin egen karakter.

– Jo mer man lærer Fury å kjenne, jo bedre liker man ham. Jo mer liker i hvert fall jeg han.

Info Samuel L. Jacksons opptredener i MCU Filmer: «Iron Man»

«Iron Man 2»

«Thor»

«Captain America: The First Avenger»

«The Avengers»

«Captain America: The Winter Soldier»

«Avengers: Age of Ultron»

«Avengers: Infinity War

«Avengers: Endgame»

«Captain Marvel»

«Spider-Man: Far From Home» TV-serier: «Agents of S.H.I.E.L.D.»

«What If ...?

«Secret Invasion» Vis mer

«Game of Thrones»-stjerne med

I serien, som VG har fått se to episoder av, planlegger romvesen-rasen kalt skrulls i all hemmelighet en invasjon av jorden. De kan endre utseendet sitt, og fiender kan med andre ord luske over alt, i ekte spionfilm-ånd.

Marvel-sjef Kevin Feige bekrefter at de har hentet spion-inspirasjon fra tidligere Marvel-prosjekter.

– Vi elsker å teste ulike sjangre, og her gjorde vi et forsøk på å dykke inn i ting vi var innom i «The Winter Soldier», men ikke har gjort så mye av siden, nemlig tonen til en spionserie.

Jackson mener dette er en riktig retning.

– Jeg elsket virkelig «Winter Soldier», så den tonen flyter inn i dette på en veldig naturlig måte. Og det er en historie om mennesker som gjør mennesketing, uten at alle disse superheltene kommer og redder dagen.

Noen får også sin Marvel-debutant i serien, deriblant Olivia Colman og Emilia Clarke. Sistnevnte er først og fremst kjent fra «Game of Thrones».

DEBUTANT: Emilia Clarke er med som skrull-lederen G'iah.

– Jeg kan helt ærlig si at dette er det varmeste, mest sjenerøse, trygge og lekne settet jeg noensinne har vært på, sier Clarke.

Hun sier også at karriereveien hennes har lært henne en ting eller to om å holde ting hemmelig.

– Jeg er ganske godt preppet for spoiler-landskap, sier hun.

«Secret Invasion» skal gå over seks episoder på Disney +. Premieredato er 21. juni.