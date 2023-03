TRAVEL: Skuespiller Jenna Ortega, her på rød løper på «Scream VI»-premiere i New York tirsdag.

Jenna Ortega om «Wednesday»: − Ikke mitt stolteste øyeblikk

Skuespilleren Jenna Ortega (20) satte foten ned flere ganger under innspillingen av TV-serien.

Ortega spiller tenåringsjenta Wednesday i Netflix-serien, som baserer seg på den mer enn 30 år gamle filmklassikeren «The Addams Family».

20-åringen fikk massiv ros av anmelderne etter premieren i november i fjor, deriblant fra VGs anmelder, som mente at Ortega «perfeksjonerer» rollen.

I podkasten Armchair Expert betror Ortega at hun valgte å følge eget instinkt og ta seg friheter under innspillingen, fordi hun hadde så stor «beskyttelsestrang» overfor rollefiguren.

– Jeg har nok aldri tidligere behøvd å sette foten ned på et innspillingssett på den måten jeg måtte under «Wednesday. Det er nemlig så lett å falle inn i en kategori, særlig i en sånn serie som dette, sier hun om krimkomedien.

TV-ROLLE: Jenna Ortega som Wednesday Addams.

Ortega forklarer at ikke alt som sto i manuset ga mening, ifølge hennes egen oppfatning. Det gjaldt alt fra kjærlighetsintriger til antrekk.

– Blant annet var det en replikk om en kjole for en skoledans, der Wednesday skulle si: «Herregud, jeg elsker den! Jeg kan ikke tro at jeg sa det. Nå bokstavelig talt hater jeg meg selv». Da måtte jeg bare si nei, for det var helt uaktuelt.

KOLLEGER: F.v.: Christina Ricci, Jenna Ortega og Catherine Zeta-Jones på «Wednesday»-premiere i Los Angeles i november i fjor.

Ortega beskriver sin egen oppførsel på settet som «tidvis uprofesjonell».

– Jeg begynte rett og slett bare å forandre på replikkene, forteller hun.

Det resulterte i mange spørsmål fra manusforfatterne, som til slutt satte seg ned med henne og spurte om «hva som var greia».

– Og så måtte jeg gå forklare hvorfor jeg ikke kunne gjøre visse ting.

SETTET: Jenna Ortega på jobb i «Wednesday».

Iblant måtte skuespilleren bite i det sure eplet og gå med på ting for å skape den følelsesutviklingen som krevdes, opplyser hun.

– Man kan jo ikke ha en hovedrolle som ikke utvikler følelser. Da blir det kjedelig, og ingen liker deg.

Sin unge alder til tross, Ortega har rukket å spille i en lang rekke serier og filmer, deriblant «X». Nå er hun aktuell i den nye kinogrøsseren «Scream VI».

Selv om «Wednesday» er blitt en seermagnet, er hun ikke selv udelt begeistret, skal man tolke visse uttalelser i podkasten.

– Det er ikke mitt stolteste øyeblikk i karrieren, sier hun og forklarer at nettopp det fører med seg stress og usikkerhet.

– Jeg er en sånn som ikke kan se på mine egne produksjoner, men jeg kan gå hjem fra et sett og si til meg selv at «den scenen vi gjorde i dag, føltes bra». Under innspillingen av «Wednesday» var det ikke en eneste scene som fikk meg til å konkludere på slutten av dagen med at «Ok, dette var greit».

Ortega uttrykker også engstelse for å havne i en bås, fordi seerne kan komme til å knytte henne for mye til en spesiell rolle.

KINOPREMIERE: F.v.: Jenna Ortega, Melissa Barrera og Courteney Cox på «Scream VI» i New York tirsdag.

Ortega har høstet priser og nominasjoner for innsatsen som Wednesday, men det går ikke til hodet på henne.

– Publikum er lett å tilfredsstille, sier hun.

Ny sesong

Det er bestemt at «Wednesday» får en sesong to. Men før den tid dukker altså Ortega opp i en ny «Skrik»-film. «Scream VI (Skrik 6)» har norgespremiere førstkommende fredag.

