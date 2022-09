TV 2-TRIO: Øyvind Mund, Dorthe Skappel og Katrine Moholt har ikke programleder-prosjekter for TV 2 denne høsten.

TV 2-programledere uten program å lede: − Fint å få litt pause

TV 2-programlederne Katrine Moholt (48), Dorthe Skappel (59) og Øyvind Mund (57) står uten program å lede i kanalen.

Publisert: Nå nettopp

1. september presenterte TV 2 høstens kommende programmer i Bergen.

Noen nye programmer kommer til, mens andre fortsetter som vanlig. Likevel er det tre faste programledere, som ikke har noe program å lede fremover:

Øyvind Mund, Kathrine Moholt og Dorthe Skappel.

Nyheten om at Øyvind Mund ikke kom til å fortsette som programleder i «The Voice», kom for snart et år siden.

– Jeg skal ikke på skjermen til høsten, men det er litt forskjellig prosjekter på gang, sier han til VG.

– Nå har jeg vært på skjermen såpass lenge, og jeg er ikke akkurat den yngste der, så det er ikke sånn at jeg vil være på skjerm bare for å være på skjerm. Da vil jeg holde på med ting jeg brenner litt mer for.

Mund var programleder for «The Voice» i nesten ti år. Nå har Siri Avlesen (38) tatt over jobben.

– Det er vel en slags policy fra TV 2 at man ønsker å bytte litt hyppigere – at ikke bare en person skal bære ett program i mange år. Det skaper fornyelse at man kan bytte litt på rollene, sier han, og legger til:

– Og det er fint å få litt pause innimellom.

Mund sier det er litt forskjellige prosjekter på gang.

– Og akkurat nå har jeg jobbet med 30-årsjubileet til TV 2.

– Kommer det noe fra deg man kan glede seg til da?

– Det tror jeg, men jeg kan ikke si så mye. Jeg jobber med noen ting, ja.

Da det i våres ble annonsert at «God kveld Norge» kun kom til å gå på TV 2s nettplattformer fremover, ble det også klart at Dorthe Skappel (59) var ferdig i programmet.

– Jeg er komfortabel med at dette skjer nå, sa Skappel.

2007: Da «God Kveld Norge» feiret tiårsjubileum, ankom Dorthe Skappel i brannbil. Foto: Trond Solberg / VG

Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, skrev i en e-post til VG at Skappel kom til å fortsette i «God kveld Norge» ut sesongen.

– Hun kommer til å få nye oppgaver til høsten. Hva det blir, kommer vi tilbake til senere, sa Dahl.

Nå er høsten her, men Skappel er ikke å se på TV 2s programmeny denne sesongen.

VG har vært i kontakt med Skappel, som ikke ønsker å kommentere saken.

Tidligere «Skal vi danse»-programleder Katrine Moholt (48) har heller ikke noe eget program å lede til høsten.

Hun er likevel å se på TV 2 hver lørdag, nå som hun selv har inntatt parketten i årets sesong av «Skal vi danse: All Stars».

– Jeg har nye prosjekter på gang på nyåret for TV2 og gleder meg masse til å fortelle mer om det senere, skriver hun i en tekstmelding til VG.

ROLLEBYTTE: Katrine Moholt og Egor Filipenko i «Skal vi danse: All Stars».

I sommer uttalte at Moholt at hun ikke så for seg å komme tilbake som «Skal vi danse»-programleder igjen.

– Nei, nå tenker jeg at ringen er sluttet. Når jeg får lov til å danse nå så er jeg gira på litt nye utfordringer når jeg har vært programleder så lenge, sa Moholt da deltagerne ble annonsert i august.

– For min egen del tenker jeg at så kult det er å få danse nå. Og det å gi stafettpinnen over til Helene (Olafsen) synes jeg er en fin greie.

Katrine Moholt vant aller første sesong av «Skal vi danse». Lørdag danset hun seg til tet og fikk hele 27 dommerpoeng.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, skriver i en e-post til VG at det er helt naturlig at det varierer i hvilken grad de som er tilknyttet TV 2 som programledere er på skjermen.

– Det er ikke et mål for oss at alle programledere skal ha aktuelle TV-programmer hele tiden. Når de ikke er på skjermen benyttes programlederne til utvikling og arbeid bak kamera, sier Dahl.