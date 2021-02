ALLE SKAL MED: Hele familien er med når kjendis-manager David Eriksen får sin egen TV-serie. Fra venstre: Lucas Zedine Eriksen (18), David Eriksen (53), Andrea Zeline Eriksen (24) og Hedvig Sophie Glestad (29). Foto: TV 2

Kjendismanager David Eriksen får egen realityserie

David Eriksen (53) innrømmer at «utfordringene har stått i kø» etter at han ble kjæreste med en 24 år yngre kvinne. Nå blir forholdet og privatlivet til kjendismanageren tema i den nye TV 2-serien «Alle elsker David».

– Jeg har en datter som er 24, en sønn som er 18 – og en samboer som er 29. Nei, det har ikke alltid vært ukomplisert dette. Som mann på 53 år, vil man kanskje tenke at det er hyggelig at en såpass ung kvinne faller for meg. Men utfordringene har stått i kø, sier David Eriksen.

I 2018 ble det kjent at 53 år gamle Eriksen hadde funnet lykken med Hedvig Sophie Glestad (29) – to år etter bruddet ekssamboeren gjennom 22 år.

– Vi har vært gjennom vinter og vår, vinter og vår, vinter og vår – tre år til sammen. Det er en god følelse å ende opp i et så godt forhold til en kvinne som er så mye yngre enn meg. Da handler det selvfølgelig mye om personlig kjemi, avslører han.

Kanskje blir det flere barn etter hvert, men det vil ikke 53-åringen si noe om nå.

– Det får tiden vise. Men vi har gode forhold i vår familie.

HOVEDPERSON: Kjendis-manager og tidligere Idol-dommer, David Eriksen trer nå enda mer frem i rampelyset med den nye TV-serien «Alle elsker David» Foto: TV 2

Til daglig er Eriksen låtskriver og manager for profiler som Tone Damli, Alexandra Joner og Iselin Guttormsen. Nå må han derimot finne seg å være i rampelyset selv. 8. mars starter realityserien med navnet «Alle elsker David».

– Det har vært en utfordring, men det har gått fint, medgir Eriksen.

Men om tittelen på serien stemmer, er likevel ikke hovedpersonen helt overbevist om.

– Nei, det stemmer nok ikke. Men det var ikke jeg som kom på den programtittelen for på si det slik.

TV 2 selger inn serien om og med David Eriksen på følgende måte:

«Vi komme tett på manager David Eriksen og hans sjarmerende, men noe utradisjonelle, familie. David har fått seg ny og yngre samboer – noe som ikke falt i god jord hos noen av familiemedlemmene i starten av forholdet. Det blir mye humor men også tårer og sterke følelser. David prøver sitt beste å sjonglere mellom rollen som familiefar, kjæreste og kjendis-manager – noe som viser seg å by på en del utfordringer.»

– Jeg har ikke hatt behov for å gjøre mer TV, så jeg måtte gå noen runder med meg selv og mine før vi sa ja til dette. En serie som dette, går tett innpå privatlivet og spørsmålet blir da hvor mye er man villig til å være med på, innrømmer han.

– I TV-serien er vi åpne og legger ikke skjul på noe som helst. Barna sier hva de mener, hva de har gått igjennom og hvor tøft det kan være, sier Eriksen.

BAKMANN I FORGRUNNEN: David Eriksen sammen med Tone Damli i forbindelse med svenske Melodi Grand Prix i 2013. Foto: Mattis Sandblad

Men serien handler ikke bare om hans nærmeste og svært personlige relasjoner. Han har også ønsket å ta TV-seerne med mer bak i kulissene, bli bedre kjent med jobben hans, menneskene han jobber med. Kjendiser som også viser seg fra andre og ikke fullt så glamorøse sider.

– Det er mange hverdager, det er ikke bare et liv på en rød løper – det er ikke bare fryd og gammen. Det er ikke morsomt for dem heller å være gravid og helt utslitt.