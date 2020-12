RØRT: Marion Ravn får tidlig fart på tårekanalene i «Hver gang vi møtes». Foto: TV 2

Marion Ravn om «Hver gang vi møtes»-tårene: − Ble tatt på senga

Følelsene tar overhånd for Marion Ravn (36), som glemmer at kameraene er til stede.

For mindre enn 30 minutter siden

Sammen med Morten Abel (58) skal Ravn være vertskap når Silya Nymoen (42) og Tshawe Baqwa (40) forlater gården.

– Det var veldig stas å bli spurt, for det innebar at jeg kunne være på gården i mange dager og ikke bare én, sier Ravn til VG.

Spesielt fint var det for 36-åringen å dele oppdraget med Abel, som hun møtte for aller første gang da de begge var med i 2012.

– Vi fikk straks god kjemi og har vært gode venner siden.

Det er nettopp Abel som ender opp med å overrumple Ravn.

VENNSKAP: Marion Ravn og Morten Abel tilbake på Vestre Kjærnes gård utenfor Moss. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

Han åpner nemlig ballet med å synge «The Minute», en låt som betyr noe helt spesielt for Ravn. Hun brister i gråt allerede før han starter.

– Det var mange faktorer som gjorde at jeg ble så rørt, forklarer hun.

– For det første hadde jeg aldri trodd at jeg som vertinne skulle få den første sangen. Og ikke hadde jeg regnet med at Morten skulle synge til meg. Så jeg ble tatt på senga.

«The Minute» var den første låten Ravn skrev etter «HGVM» for åtte år siden. Abel inviterte henne til Stavanger, og låten ble både skrevet og spilt inn i hans studio.

– Så det ble veldig symbolikk i at Morten gjorde akkurat den låten, sier Ravn.

Tilbakeblikk på da Marion selv femførte låten på VG-lista-showet i Stavanger i 2013 (artikkelen fortsetter under):

Ravn forklarer at «The Minute» faktisk handler om «Hver gang vi møtes», om at noe skjer, og at man aldri blir den samme igjen.

– Sånn var det nemlig for meg, forteller popstjernen, som siden har spilt inn to album i Abels studio.

Ravn beskriver karrieren før og etter «Hver gang vi møtes» som «natt og dag».

– Folk ble kjent med meg som artist og person. Fordommer og båser jeg var satt i tidligere, forsvant. Jeg har gitt ut ny musikk, dratt på flere turneer og fått mange nye muligheter

Programmet har også betydd mye privat.

– Jeg ble kjent med Marie Klåpbakken, som spiller fele i husbandet. Hun er min beste venninne nå. Magnus Grønneberg og jeg har også blitt gode venner.

At tårene kommer lett og «følelsene legger seg utenpå kroppen», mener Ravn skyldes den intense settingen.

– Man kommer så veldig nær. Det er noe spesielt som skjer på gården. Man blir bare veldig glad i hverandre – på tross av både alder og kjønn.

NY GJENG: F.v.: Hans Petter Aaserud, Silya Nymoen, Morten Abel, Magnus Grønneberg, Marion Ravn, Øivind Elgenes og Tshawe Baqwa. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

Selv forholder Ravn seg så naturlig hun kan.

– Jeg er et lettrørt menneske som fort glemmer kameraene. For meg ble det kjempefølsomt.

Først da Ravn møtte de andre artistene på gården for åtte år siden, traff hun mennesker «som var som henne».

– Jeg hadde alltid følt meg litt rar, men nå ble jeg kjent med likesinnede, som for eksempel Anita Skorgan. Det betydde så mye. Hun startet jo også veldig ung, som meg.

TRIVES: Marion Ravn tilbake i «Hver gang vi møtes»-låven. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

Mye har skjedd siden sist. Ikke minst har Ravn gått gjennom en skilsmisse fra snøbrettkjører Andreas Ygre Wiig (39). Det blir ikke tema på TV.

– Jeg er ferdigsnakket. De som vil vite mer om det, må høre på plata mi fra i fjor, sier hun smilende og sikter til «Mellom disse 4 vegger».

Ravn fant kjærligheten på nytt i 2017, men har ikke røpet navnet på vedkommende. På spørsmål om hvordan det står til med kjærligheten nå, er hun sparsom.

– Det har vært skrevet mye om kjærlighetslivet mitt siden jeg var 14. Nå som jeg er blitt eldre, ønsker jeg å holde det for meg selv.

«MASKORAMA»: Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm i panelet sist lørdag. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Ravn er mer interessert i å snakke om jobb, og det er det mye av om dagen. Hver lørdag sitter hun i detektivpanelet i «Maskorama» på NRK.

Neste helg sendes «Hver gang vi møtes» både fredag og lørdag, noe som innebærer en liten «krasj» med finalen i «Maskorama».

– Det kommer til å bli et stort dilemma for bestemor, som ikke har opptak. Da må hun velge å se ett program i reprise, ler Ravn.

36-åringen glemmer kameraene også i «Maskorama».

– Jeg blir fullstendig gira, ler hun.

Ravn vakte oppsikt da hun som «Stjernekamp»-dommer sa til Sandra Lyng (33) at hun «endelig fikk vist at hun virkelig kan synge».

– Du fikk litt pes for den, hva tenker du om det?

– Folk skal vite at når jeg sitter i panelet, så vil jeg alle bare godt. Jeg har heiet på Sandra siden hun var med i «Idol», så dette føler jeg er en ikke-sak, svarer Ravn.

– Jeg sa også at jeg var sikker på at Sandra kom til finalen, og jeg fikk rett. Alt var godt ment.

Sånn reagerte Lyng da VGTV spurte henne om den aktuelle kommentaren (artikkelen fortsetter under):

Corona har påvirket Ravn i stor grad med mange kansellerte oppdrag.

– Jeg har hatt to konserter i år. Det er det minste jeg har spilt på 22 år, så det har vært litt tøft. Jeg er glad for stimuleringsordningen.

I vinter legger hun ut på turné.

– Jeg elsker å ha publikum helt oppe i pianoet, så jeg håper smittevernreglene har lettet. Men det er kanskje optimistisk.

Minneverdige øyeblikk med Marion på VGTV gjennom årene:

Publisert: 04.12.20 kl. 08:26

