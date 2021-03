ETTBARNSMOR: Khloe Kardashian, her på en prisgalla i 2019. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Khloe Kardashian om flere barn: − Litt forsinket

Khloe Kardashian (36) har fryst ned embryoer, men pandemien har satt den etterlengtede familieforøkelsen på vent.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det betror realitykjendisen i den digitale TV-serien «Lady Parts», i regi av «The Ellen Show», der skuespiller Sarah Hyland (30) er programvertinne.

Temaet er familieplanlegging, og Khloe forteller at det hele tiden har vært planen å gi datteren True (snart tre år) en bror eller søster. Hun og eksforloveden Tristan Thompson (29) frøs ned befruktede egg da de var et par.

– Vi fant ut at mine egg ikke var sterke nok til å fryses ned. De måtte med én gang blandes med sperm for å skape embryoer. Så jeg har faktisk lagd embryoer, sier Khloe i et utdrag fra episoden – gjengitt av People.

Hun forklarer videre at coronapandemien har satt en bremser for fertilitetsprosessen.

– Hvis man trenger assistanse for å bli gravid, så er det mye mer utfordrende under covid-situasjonen.

BARNEFAR: Khloe Kardashian og Tristan Thompson mens de fortsatt var sammen – i 2018. Foto: gotpap/starmaxinc.com / Starmax

36-åringen opplyser at det hele tiden har vært planen å få barn som var nærmere i alder enn det hun nå vil oppleve.

– På grunn av covid og alt, så er disse planene litt forsinket. Men jeg vil helt klart ha flere barn. Selv har jeg jo så mange brødre og søstre, og det er en velsignelse.

les også Sofia Vergaras eks tapte kampen om befruktede egg

Forholdet fikk en bråstopp da det ble kjent at Tristan hadde vært utro mot Khloe mens hun var høygravid. De to gikk fra hverandre i 2019. Etter det bitre bruddet valgte Khloe og beholde Tristan som venn – for datterens skyld.

Sammen igjen?

Hele det siste året har det imidlertid vært spekulert på om Khloe og basketspilleren er et par igjen. Enkelte hevder også at de skal ha forlovet seg. Paret skal angivelig ha gjenopptatt forholdet mens de har tilbrakt mye karantenetid sammen.

De to har aldri bekreftet at de er kjærester igjen.

I en teaser for den kommende og aller siste sesongen av «Keeping Up With the Kardashians» vises en samtale mellom Khloe og Tristan, der hun ifølge People sier at hun føler tiden er moden for å få enda et barn.

– Jepp, det liker jeg å høre, svarer Tristan, som i tillegg har en sønn på fire år fra et tidligere forhold.