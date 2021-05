HØRER PÅ VITNER: Line Andersen i Oslo tingrett torsdag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

NRKs hovedverneombud i retten: − Dette må ta slutt

NRKs hovedvernombud mener saken om Line Andersen hadde sett annerledes ut om det hadde vært mer åpenhet i NRK-sporten.

Hans Ole Hummelvold er hovedverneombud i NRK, og torsdagens første vitne i rettssaken i Oslo tingrett.

Line Andersen har saksøkt NRK for ugyldig oppsigelse, med bakgrunn i å ha blitt tatt av skjermen etter en lang karriere med høy profil og prestisjefylte TV-oppdrag i statskanalen. Rettssaken startet tirsdag.

Hans rolle i konflikten har vært kritisert, ikke minst en undersøkelse han foretok, hvor de intervjuede forble anonymisert.

– Jeg tror ikke Line er klar over hvilken påvirkningskraft hun har på sine kolleger, forteller Hummelvold.

– Jeg tenker at Line eier sin sannhet og kan forklare ut fra det, men hun eier ikke de andres forklaring og situasjon – den eier vi.

– Sterke historier

Da han kom i gang med undersøkelsen fant han ut at det var mange ansatte som hadde hatt det vanskelig over tid, sier han.

– De hadde opplevd ting som NRK ikke hadde tatt til etterretning. De var ikke ivaretatt. Det var ganske sterke historier. Det overrasket meg. Jeg visste ikke noe om dette. Jeg tenkte at her var det en kraft og styrke. Jeg tenkte: Dette må ende her, dette må ta slutt. Folk måtte kunne gå på jobben og være trygg.

Hummelvold mener det også burde vært mer åpenhet i NRK-sporten:

– Jeg er overrasket over at dette ikke har vært tydeligere før. Hvis man hadde hatt en bedre åpenhet i sporten på et tidligere tidspunkt, hvis man kunne vært åpen og snakket og hatt tillit til hverandre, kunne dette vært håndtert på et tidligere tidspunkt.

Andersens advokat spør hovedverneombudet om hvordan han la opp samtalene med de ansatte.

– Jeg har noen egne notater. Jeg sendte ikke ut referater nei.

– Du fastholder at samtaler er konfidensielle og det ville du ikke delt?

– Det er skrevet mye i pressen om det notatet. Det står at dette er anonyme anklager, det er det ikke.

Hummelvold mener det er viktig å kunne være konfidensiell når man snakker om situasjoner som den med Andersen.

– Du får en annen historie hvis du ikke kan være konfidensiell, sier han.

– Jeg valgte å levere en gjennomsnittsoppsummering av de historiene jeg fikk.

– Må ha takhøyde

Stein Magne Os er tidligere producer og prosjektleder i NRK, tidligere ansatt og frilanser i NRK Sport. Han har jobbet med Andersen ved flere mesterskap.

Han gjør det klart at han ikke har hatt vanskelige opplevelser med henne, og understreker at mange av de som er gode på TV er personligheter som «tar plass».

Andersen advokat spør om Os har opplevd at hun har vært ufin eller usaklig:

– Nei det har jeg aldri opplevd.

– Har du opplevd at hun har gått utover godt arbeidsmiljø?

– Nei. Vi jobber såpass tett sammen at vi må ha stor takhøyde for ulike personer. Line kan ta litt mer plass enn andre innimellom, men en del av det er jo med på å skape miljøer og humør og den stemningen vi har i redaksjonen.

NRK-VETERAN: Stein Magne Os, her avbildet ved Paralympics i Salt Lake City 2002. Foto: Thomas Nilsson/VG

Os har mye pent å si om Andersen, og avfeier at hun er en primadonna.

– Nei, det vil jeg ikke si. På de produksjonene vi har hatt sammen har Line vært en integrert del av teamet. Vi leier brakker til kontorlokaler og lever 15 pers på 20 kvadrat, og det har gått helt fint.

Andersen er ekstremt god på TV, mener Os.

– Hun er grundig forberedt, så det å ha henne med er en veldig trygghet. Det er nesten sånn at det går an å plassere Line i en snøhaug med et kamera og mikrofon og det blir god TV. Hun skaper godt humør i studio, og er alltid veldig godt forberedt. Journalistisk og faglig sterk.

Ola Fagerheim, producer og prosjektleder i NRK-sporten med 39 års fartstid i statskanalen, støtter opp om Os’ utsagn.

Han understreker at Andersen er «perfeksjonist».

– Line tar mye plass, hun er høylytt og har klare meninger og er tydelig om det hun vil, og det setter jeg pris. Uansett hvordan diskusjonene går er vi alltid venner etterpå.

NRKs advokater stiller ikke spørsmål til Fagerheim.

