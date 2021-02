TAR PAUSE: Mangeårig «Ungkaren»-programleder Chris Harrison legger seg langflat etter å ha blitt anklaget for rasisme. Foto: TVNORGE/FEM

«Ungkaren»-programleder tar pause etter rasismeanklager

Mangeårig «Ungkaren»-programleder Chris Harrison legger seg langflat etter å ha forsvart en deltager mot rasisme-anklager, og sier han tar pause fra å lede programmet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det innebærer at Harrison blant annet ikke blir å se i den kommende såkalte «tell all»-episoden der deltagerne forteller om reisen i løpet av programmet.

I en uttalelse legger han seg paddeflat og erkjenner at det han har sagt er «ignorant».

– Jeg har brukt de siste dagene på å lytte til smerten mine ord har fremprovosert, og jeg angrer dypt. Min ignoranse såret mine venner, kolleger og fremmede like mye. Jeg har ingen andre å klandre enn meg selv for det jeg sa og måten jeg sa det på, skriver Harrison.

– Gjennom å unnskylde historisk rasisme, forsvarte jeg det. Jeg brukte begrepet «woke police», som er uakseptabelt. Jeg er skamfull hvor lite informert jeg var. Jeg tok så feil, fortsetter Harrison.

Harrison tar pause på ubestemt tid, skriver Variety. Det er uklart om eller når han er tilbake.

les også Amerikanske medier: «Ungkaren»-Underwood anklaget for trakassering – eksen krever besøksforbud

Forsvarte deltager

Det var i et «Extra»-intervju med tidligere Ungkarskvinne Rachel Lindsay at Harrison så ut til å forsvare deltageren Rachael Kirkconnells tidligere angivelig rasistiske oppførsel.

Bilder av Kirkcconnell fra et ball med bomullsplantasje-tema i 2018 dukket opp igjen i sosiale medier, og hun skal også ha likt bilder i sosiale medier som inneholdt sørstatsflagget.

Flagget, som ble benyttet av sørstatene under den amerikanske borgerkrigen, er i manges øyne et symbol på rasisme og slaveri.

Harrison argumenterte for at Kirkconnell ble urettferdig behandlet i sosiale medier, gitt at bildene ble tatt i fortiden.

– Bildene tatt i 2018 på en fest som etterlignet det gamle sør. Det ser ikke bra ut, sa Lindsay.

Harrison ble deretter defensivt og svarte «Rachel, er det noe som så bra ut i 2018? Eller er det noe som ikke ser bra ut i 2021? For det er en stor forskjell»

Lindsay sa i etterkant av programmet at Harrison hadde unnskyldt seg privat, men at hun slet med å godta unnskyldningen. Hun sa også at hun ikke ville fornye kontrakten sin med Warner Bros, studioet bak «Ungkaren»-serien.

les også «Ungkarskvinnen» lagt på is: – Med tungt hjerte

Mangeårig programleder

Harrison har ledet programmene «Ungkaren» og «Ungkarskvinnen» i lang tid og er en kjent og kjær figur for amerikanske TV-seere. Realityserien sendes også på de norske TV-kanalene Dplay og FEM.

I datingprogrammet «Ungkaren» kjemper et stort antall kvinner om en manns gunst, mens det motsatte gjelder i «Ungkarskvinnen». Konseptet har rullet i 25 sesonger i USA, og ble også tatt til Norge en gang i tiden der det kun fikk to sesonger.

Serien har også flere spin-offs, blant annet «Bachelor In Paradise», «Bachelor Pad» og så videre. Harrison har ledet programmet helt siden det startet i 2002.