Fikk du med deg «WandaVision»-referansene?

To Vision-er

Vision omkom som kjent i «Avengers: Infinity War», da Thanos samlet sammen alle evighetssteinene. Sorgen ble for mye å bære for Wanda, som forhekser en hel by til å spille i hennes fiktive verden. I et raseriutbrudd klarer hun å fremkalle en kloning av sin kjære, og det kan se ut til at hun aldri stjeler Visions levninger, som vi tidligere var ment til å tro. Mot slutten av episoden ser vi at organisasjonen S.W.O.R.D. klarer å vekke Vision til live igjen.