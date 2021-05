YOUTUBE-STJERNE: Nikkie de Jager på pressekonferanse i Rotterdam i forrige uke. Foto: PATRICK VAN KATWIJK / POOL /EPA

NikkieTutorials «glammer opp» Eurovision Song Contest

Skjønnhetsblogger Nikkie de Jager (27) skal ikke bare være programleder under finalen. Hun skal også ha et eget YouTube-show med artistene.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

NikkieTutorials, som hun kaller seg, har over 13,8 millioner følgere på YouTube, 14,5 millioner følgere på Instagram – og tre millioner på TikTok.

Videoene til NikkieTutorials har for lengst passert en milliard visninger.

Nå går den nederlandske YouTube-stjernen travle dager i møte. Hun er nemlig medprogramleder for Eurovision Song Contest i Rotterdam, sammen med TV-kjendis Chantal Janzen og artistene Jan Smit and Edsilia Rombley.

Glitter og glamour

I tillegg skal 27-åringen ha et eget show med tittelen «LookLab» i dagene på Eurovisions YouTube-kanal i dagene fremover.

Første sending kommer tirsdag denne uken, og det blir daglige møter med artistene helt frem til og med 21. mai, altså dagen før finalen.

NikkieTutorials skal invitere alle de 39 deltagerne for å diskutere glitter, glamour og sladder, opplyser Eurovision TV på sine nettsider.

Altså kommer også Norges håp, Andreas «TIX» Haukeland (28), til å stifte bekjentskap med den berømte Youtuberen.

ALLE FIRE: F.v.: Nikkie de Jager, Chantal Janzen, Jan Smit og Edsilia Rombley skal dele på programlederjobben. Foto: PATRICK VAN KATWIJK / POOL / EPA

På en video på Eurovisions Instagram oppfordrer også 27-åringen alle til å dele videoer der de danser og mimer til sin Eurovision-favoritt i sosiale medier under emneknaggen #EurovisionChallenge.

– Jeg vil hedre alle årets vakre, glamorøse og ioniske deltagerne ved å utfordre dere, sier Nikkie.

Det var på nyåret i fjor at NikkieTutorials sto frem som transkjønnet. Sminkeeksperten, som besøkte Norge i 2019 for å delta i «GlowUp, blir den første transpersonen noensinne til å lese Eurovision Song Contest – den 65. i rekken.

Nå er det altså under to uker igjen til finalen. TIX landet i Nederland søndag og postet dette bildet:

«En fantastisk gjeng, hvor mange av oss har jobbet i over et halvt år for å komme hit. Helt uvirkelig at vi faktisk kom oss til Rotterdam. Det er en ære å få reise. Tusen takk», skriver popartisten.

På betting-oversikten Oddschecker, har TIX og Norge lenge vært spådd å sikre seg en niendeplass i finalen. I skrivende stund har Norge rykket ned til en 14. plass på bettinglisten, mens Sverige ligger på 12. plass.

Frankrike topper listen foran Malta og Sveits. Vertslandet Nederland må ta til takke med en 30. plass.

