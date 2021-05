TRAKK SEG: Carola Häggkvist var med i «Let’s Dance», men måtte legge inn årene. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Mer reality-TV for Carola

Carola Häggkvist (54) gikk på en smell under svenske «Skal vi danse», men nå er hun klar for nytt TV-show.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

SVT melder i en pressemelding fredag at sangstjernen er blant kjendisene som dukker opp i «Stjernene på slottet».

Carola måtte nylig trekke seg fra «Let’s Dance» av hensyn til helsen. Like etter kunngjorde hun at hun får profesjonell hjelp for å «bearbeide fortrengte følelser».

Kanskje får TV-seerne vite mer om dette når hun inntar Bäckaskog slott. Hensikten er nemlig at kjendisdeltagerne skal by på seg selv – om enn i mindre fysisk krevende grad enn «Let’s Dance (Skal vi danse)».

– Med årets miks av stjerner på slottet kan hva som helst skje, sier SVTs prosjektleder, Ulrika Midunger.

Norsk skuespiller med

Blant dem Carola møter under innspillingen, er den norske skuespilleren Grynet Molvig (78).

Forfatter David Lagercrantz (58), komiker og skuespiller Per Andersson (44) og komiker Marika Carlsson (48) er de resterende tre.

Carola var også med «Så mycket bättre», Sveriges svar på «Hver gang vi møtes» i 2014, og i jubileumssesongen i fjor. Det var under innspillingen av dette programmet for syv år siden at hun røk leddbåndet – noe som har plaget henne siden.

Når finalen i «Let’s Dance» finner sted førstkommende lørdag, gjør Carola et aldri så lite comeback på parketten.

TV 2 har også sendt norsk versjon av «Stjernene på slottet, men det ble en mer kortlevd affære. I Sverige, derimot, går konseptet på lufta for 16. gang. Programmet spilles inn i sommer, men går på lufta 1. nyttårsdag.