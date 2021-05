FØDT TIL UFRIHET: Thuso Mbedu i «The Undergorund Railroad». Foto: Kyle Kaplan / Amazon Prime

TV-anmeldelse «The Underground Railroad»: Langtrukken lidelseshistorie

Et betydelig kunstverk, som det av flere årsaker er tungt å komme seg gjennom.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«The Underground Railroad»

Amerikansk TV-drama i 10 deler

Premiere på Amazon Prime fredag 14. mai

Manus: Jihan Crowther, Barry Jenkins, Jacqueline Hoyt, Nathan Parker, Allison Davis og Adrienne Rush, basert på Colson Whiteheads roman

Regi: Barry Jenkins

Med: Thuso Mbedu, Aaron Pierre, Joel Edgerton, Chase Dillon, William Jackson Harper

«The underground railroad» var et hemmelig nettverk som ble etablert for å hjelpe slaver å rømme til nordstatene og Canada i årene før den amerikanske borgerkrigen.

En av de sentrale ideene i Colson Whiteheheads roman «Den underjordiske jernbanen» (2016), er at denne ikke bare var et system av fluktruter, stier i skogen og hus det var trygt å oppholde seg i langs veien, men rent faktisk en jernbane som gikk under bakkeplan.

Et stykke alternativ historie, som gir et strøk «magisk realisme» og allegori til en historisk kjensgjerning: Slavehandelen i USA, selve den amerikanske arvesynden. Whiteheads prisvinnende roman er nå blitt omsatt til TV av den like prisvinnende filmregissøren Barry Jenkins («Moonlight», 2016; «If Beale Street Could Talk», 2018).

MOREN SOM FORLOT: Sheila Atim som Mabel i «The Underground Railroad». Foto: Atsushi Nishijima / Amazon Prime

Den talentfulle Jenkins, med store ressurser og mye tid til rådighet, har spent buen og skutt mot et mesterverk. At han i mine øyne bommer på målet, betyr ikke at «The Underground Railroad» ikke har usedvanlige kvaliteter.

Det handler om Cora (Mbedu), som ble født på en bomullsplantasje i Georgia. At moren Mabel (Sheila Atim) stakk av og lot Cora være igjen alene i helvete, har resultert i stort sinne og skam i vår heltinne. Dette kommer i tillegg til fortvilelsen som det å være født inn i ufrihet medfører.

Det er en annen ting med mor Mabel også. Hun er den eneste trellen som kom seg unna, og som «slavefangeren» Ridgeway (Edgerton) aldri fikk fanget og returnert til sin eier. For Ridgeway er dette en stygg ripe i lakken.

DJEVELEN OG HANS LILLE HJELPER: Joel Edgerton (til høyre) og Chase W. Dillon i «The Underground Railroad». Foto: Kyle Kaplan / Amazon Prime

«Slavefangeren» er et skall av et menneske. Moren døde tidlig, og den fromme faren hans var et forbilde som hang for høyt til at den sinte, forurettede unge mannen evnet å strekke seg etter ham.

Ridgeway snakker mye om «det amerikanske imperativet», «retten» til å erobre og om nødvendig utrydde, muligens uten å tro på det selv. For Cora er han djevelen inkarnert. Karakteren får mer kjøtt på beina enn de fleste ofrene i historien. Jenkins’ har trolig ønsket å trekke linjer til vår egen tids sinte unge menn.

Dagen kommer da også Cora, akkompagnert av Caesar (Pierre), legger av gårde på den farefulle ferden nordover til det hun håper skal være frihet. Men for hver «stasjon» hun rykker frem, kan det synes som om hun rykker to tilbake. Hele veien med Ridgeway i hælene.

NORODVER TIL FRIHETEN: Aaron Pierre og Thuso Mbedu i «The Underground Railroad». Foto: Kyle Kaplan / Amazon Prime

Første stopp er South Carolina, der svarte nyter en viss grad av frihet, men den hvite befolkningen viser seg å være opptatt av avansert rasehygiene. Neste stopp der igjen, er North Carolina, der det rett og slett er forbudt å være svart. Det er som Tyskland under nazismen. Cora må gjemme seg på et loft, som Anne Frank.

Stasjonene langs veien lover frihet. Men de leverer aldri. De introduserer bare nye avarter av det samme gamle hatet.

Jenkins’ har tatt med seg det distinkte formspråket sitt fra kinolerretet og over til storskjermen i stua. En elevert, poetisk og sensuell stil (han er flink til å dramatisere kjærlighet på film), som mange vil tenke er for estetisk vakker til å skildre noe å grusomt som slaveriet.

Men vær du sikker: Regissøren balanserer på alle måter det vakre (skogen, engene, solnedgangene, ansiktene) med det absolutt heslige. «The Underground Railroad» inneholder noen av de mest brutale scenene jeg har sett på TV.

PÅ RØMMEN: Scene fra «The Underground Railroad». Foto: Atsushi Nishijima / Amazon Prime

Denne brutaliteten, kombinert med Jenkins’ idiosynkrasier og bedagelige tempo, gjør «The Underground Railroad» til en prøvelse å komme gjennom, både for hjertet, hjernen og – ja, tålmodigheten.

Serien beveger seg sakte fremover, og tar mange avstikkere. Disse har i de fleste tilfellene estetisk verdi, isolert sett. De er også egnet til å forvirre og trolig kjede seere som er vant til å bli leid korteste vei fra A til Å. Stilen gir serien et episodisk preg som jeg er usikker på om tjener tematikken.

Denne anmelder tenker at Jenkins’ kvaliteter gjør seg bedre i mindre, mer konsentrerte porsjoner. 10 timer TV er fryktelig mye TV – spesielt om dette blytunge temaet.

ELEVERT VISUELL STIL: Thuso Mbedu i «The Underground Railroad». Foto: Kyle Kaplan / Amazon Prime

Så føles det maktpåliggende å understreke følgende: «The Underground Railroad» inneholder et tyvetalls scener og sekvenser som simpelthen rager over det meste vi vil få se på en TV-skjerm i år. Det lange fest- og elskovsstrekket i episode 9, akkompagnert av Debussys «Clair de Lune», er TV-kunst på høyeste nivå. For eksempel.

Skuespillet, kinematografien, tablåene og lydsporet, med sine summende insekter, er hele veien førsteklasses. Det skal dessuten godt gjøres å mene noe annet enn at «The Underground Railroad» er ekstremt aktuell for tiden den slippes løs i. Det føles langt på vei obligatorisk å se den.

Men jeg ville løyet om jeg underslo at den i mine øyne er altfor lang og viltvoksende. Ja, tidvis en tålmodighetsprøve.

Anmelderen har sett hele serien