TV-AKTUELL: Carole Baskin, her i «Tiger King». Foto: Netflix

Forsvinningsgåte kastet skygge over Carole Baskins dansedebut

I reklamepausen til «Dancing With The Stars» rullet et innslag over skjermen – om den mystiske forsvinningen til Carole Baskins ektemann for 23 år siden.

For mindre enn 10 minutter siden

Alle som har sett Netflix-dokumentaren «Tiger King», er blitt kjent med Carole Baskin (59). Dyrevernsforkjemperen og kvinnen bak organisasjonen Big Cat Rescue, står sentralt i serien som i hovedsak handler om Joseph Maldonado-Passage (57), kjent som Joe Exotic.

Sistnevnte soner en 22 år lang fengselsstraff etter at han ble dømt for å ha forsøkt å hyre en leiemorder til å ta livet av nettopp Baskin.

Mens Joe Exotic sitter bak murene, svinger Baskin seg på parketten i «Dancing With The Stars», USAs svar på «Skal vi danse». Da programmet hadde premiere på NBC mandag, høstet Baskin ros fra dommerpanelet for sin paso doble.

Men noe som også vakte stor oppmerksomhet hos TV-seerne, var at familien til Baskins forsvunne ektemann i reklamepausen kjørte et TV-innslag der de ba om tips om saken og eventuelle spor som kan knytte Baskin til mysteriet.

Baskins første ektemann, mangemillionæren Jack Donald «Don» Lewis, forsvant sporløst 8. august 1997. Baskin har aldri klart å riste av seg mistanken om å ha noe med saken å gjøre. i Netflix-dokumentaren ble det fremsatt heftige spekulasjoner om hun hadde drept ham og fôret ham til tigrene sine.

I det alvorspregede reklameinnslaget mandag, som hadde tittelen «Justice for Don Lewis», stilte Lewis’ døtre, tidligere assistent og øvrig familie opp med appell og et telefonnummer tipsere bes ringe. De utlover også en dusør på nærmere én million kroner til den som kan være med å oppklare mysteriet.

– Vi er hans ekte familie. Vi savner pappa og trenger å vite hva som skjedde med ham. Vet dere hva som skjedde, og om Carole Baskin var involvert? spør familien i TV-innslaget, som også er postet på YouTube:

Lewis ble erklært død fem år etter at han forsvant. Mangemillionæren ville vært 81 år i dag om han var i live. Det regnes som lite sannsynlig.

Baskin, som er gift på nytt med Howard Baskin (69), har vært i politiets søkelys, men aldri blitt siktet. Hun arvet sin ektemann da han ble erklært død, noe hans øvrige pårørende har forsøkt å bestride.

59-åringen har alltid konsekvent nektet for å ha noe med ektemannens forsvinning å gjøre.

Tigerklær

Baskin har så langt ikke kommentert TV-innslaget som kastet skygge over hennes dansedebut mandag. Dansehåpet bar tigermønstret kostyme for anledningen og var blant deltagerne som imponerte juryen mest.

Om hun har TV-seerne på sin side, gjenstår å se når stemmene skal kunngjøres.

TV-kjendisen uttalte i vår at hun reagerer kraftig på hvordan hun er fremstilt i «Tiger King». I stedet for å fokusere på de store kattedyrenes velferd, mener Baskin at miniserien «er så slibrig og spekulativ som mulig for å lokke seere».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ETTERLYSNING: Politiet publiserte denne på Twitter i vår. Saken er aldri blitt henlagt. Foto: Hillsborough County Sheriff Chad

Politiet i Hillsborough County har aldri henlagt saken. Etter at dokumentaren gikk på lufta, gikk de ut på nytt og oppfordret tipsere til å komme med opplysninger.

– Hvert eneste tips blir studert grundig. Vi håper å oppklare denne «cold case»-saken raskt ved hjelp av offentligheten, uttalte sheriff Chad Chronister til mediene i vår.

Publisert: 15.09.20 kl. 13:42

