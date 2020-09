ATTEN-PIL-OG-BUE: Enola Holmes (Millie Bobby Brown) vokser opp i et fritt hjem, der bueskyting like gjerne er en inneting. Foto: NETFLIX

Filmanmeldelse «Enola Holmes»: Elementær søster

Passe familiebritisk og retronostalgisk introduksjon til lillesøsteren til Sherlock Holmes.

«Enola Holmes»

På Netflix fra onsdag 23. september

Amerikansk/britisk mysteriefilm baserte på bøkene til Nancy Springer

Manus: Jack Thorne

Regi: Harry Bradbeer

Med: Millie Bobby Brown, Henry Caville, Sam Claflin, Helena Bonham Carter

Storbritannia, på den tiden da hester dro vogner, tog gikk på damp og selv avisbudene hadde personlig skredder.

Her har Sherlock Holmes en søster som er nesten 20 år yngre enn ham. Enola vokser opp alene med mor (Helena Bonham Carter), og læres opp i både botanikk, kodeknekking, nærkamp og kjemi. Helt til mor forsvinner på Enolas 16-årsdag. Ved hjelp av storebror Sherlock (Cavill) og motstand fra storebror Mycroft (Claflin) kommer likevel Enola på sporet av henne, og rømmer til London før brødrene får sendt henne til et fryktelig internat.

SØSKEN: Sherlock (Henry Cavill), Enola (Millie Bobby Brown) og Mycroft (Sam Claflin). Mor Holmes var ikke tilstede da blidet ble tatt. Foto: NETFLIX

På reisen møter hun en ung marki som noen prøver å drepe. Og så har vi - eller Enola - minst to mysterier å løse. I et passe CGI-greit attenhundretalls London, der stokking av bokstaver og detaljkunnskap selvsagt er en sentral del av løsningen.

Mange dyktige krefter har bidratt til at «Enola Holmes» skal komme til live på skjermen. Harry Bradbeer har vært hatt fingrene i noen episoder av «Killing Eve» og nesten halvparten av «Fleabag». Jack Thorne har tidligere jobbet med blant annet «This is England», men er også forfatteren av Harry Potter-skuespillet «Harry Potter og barnets forbannelse». Det betyr at resultatet er akkurat så britisk at både «literature», «ridiculous» og «really» uttales prikkfritt.

HAGEKAMP: Datter (Millie Bobby Brown) mot mor (Helena Bonham Carter) Holmes. Foto: NETFLIX

Millie Bobby Brown («Stranger Things»), som har produsert sammen med søsteren Paige, spiller lillesøster Holmes troverdig , fargerikt og virkelig sjarmerende britisk. Som om Jane Austen skulle skrevet en detektivroman. Enola har en tendens til å henvende seg til kamera med kjappe kommentarer og presierende opplysninger. Ikke et like framtredende grep som nevnte «Fleabag». Selv om det på et sted blir nesten som «Jul i Skomakergata».

Henry Caville («The Withcer», «Superman») er en varm og klok Sherlock Holmes, fri for sosiopat-trekkene til Benedict Cumberbatch sin moderne tolkning. Han spiller heller ikke fiolin. Sam Claflin («Hunger Games») gjør Mycroft til en parodisk slem og arrogant påhengbror.

Det er nok et etterslep fra at historien stammer fra en Young Adult-serie av Nancy Springer. De slemme voksne er passe karikerte og onde. Mens andre er bare skikkelig slemme på maktsykt voksenvis. De som har lest bøkene vil bli overrasket over enkelte fortellergrep. Filmen beholder hovedlinjene fra første bok i serien, med noen, tildels, radikale endringer.

For dem som ikke kjenner bøkene, går løsningen likevel ikke så imponerende dypt at man kalle det et ekte Sherlock Holmes-mysterium.

«Enola Holmes» er et sjarmerende nostalgisk mysterium for store deler av familien. Akkurat passe vanskelig å knekke. Den kunne ha fungert som TV-serie.

Jeg håper i alle fall på flere filmer.

Publisert: 23.09.20 kl. 15:45

