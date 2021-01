TV-FLØRT: Christoffer Trøseid og Ingri-Eline Vik hjemme på bondens gård i Nord-Odal.

Bråstopp på «Jakten»-romansen

Christoffer Trøseid (28) forelsket seg i Ingri-Eline Vik (20) under «Jakten på kjærligheten», men ble skuffet.

Mens de andre tre bøndene dukker opp i siste episode om en uke, må TV-seerne ta avskjed med Christoffer Trøseid denne mandagen.

Det som skulle bli et romantisk gjensyn hjemme hos henne i Stryn, endte med at Trøseids utvalgte frier valgte å bryte.

– Jeg fikk beskjeden da jeg besøkte henne, men dette vises ikke på TV. Og det er helt greit, sier han galgenhumoristisk til VG.

Bonden har ikke noe klart svar på hvorfor det endte så brått.

– Jeg vet ikke hva som skjedde, for hun virket gira. Ingri var etter min oppfatning den som var mest frempå, men plutselig gadd hun ikke mer.

Vik har hele tiden uttrykt en viss usikkerhet foran kamera. Mens Trøseid i forrige episode sa at han var forelsket, kunne ikke 20-åringen si det samme.

FØR: Ingri-Eline Vik og Christoffer Trøseid tidligere i innspillingen. Foto: TV 2

– Jeg var usikker, forklarer «Jakten»-frieren til VG.

– Jeg tok bare en sjanse og håpet at det skulle klaffe, men så ble det kanskje ikke helt som jeg hadde sett for meg, sier Vik.

På spørsmål om hun burde ha trukket seg tidligere hvis hun var såpass usikker, svarer Vik at hun tidlig tenkte på å gjøre nettopp det, men at det av ulike årsaker, deriblant av produksjonshensyn, ikke ble sånn.

ALVORSPRAT: Christoffer Trøseid i samtale med programleder Gunhild Dahlberg etter nederlaget. Foto: TV 2

Bonden klandrer uansett ikke Vik for å henge med så lenge som hun gjorde.

– Det var uansett Ingri som hadde passet best med meg av de fire som ble med til gården. Jeg kan ikke si at jeg fikk skikkelig kjærlighetssorg, men glad var jeg jo ikke, sier han.

Det tok en stund før 28-åringen innviet familie og venner i utfallet av TV-sjekkingen.

– Jeg holdt det helt for meg selv lenge, for jeg trengte litt tid til å tenke og roe meg ned.

Bonden innser at det skal mye til å få full klaff i en sånn setting.

– Man skal ha veldig flaks hvis man finner kjærligheten på denne måten.

I ettertid er Trøseid aller mest lettet for at han og alle de fire frierne fortsatt er gode venner, og at ingen gikk sure ut av innspillingen.

– Det hadde vært kjedelig, forklarer han.

Selv om han har vært på date etter «bruddet» med Vik, er TV-bonden fortsatt singel. Men han er blitt tryggere på seg selv og flinkere til å snakke om følelser enn han var både før og under innspillingen.

Nå står Trøseid fritt til å sondere terrenget og vurdere de mange henvendelsene fra interesserte TV-seere.

– Det er jo nå det egentlig begynner, for jeg slipper å holde på hemmeligheten lenger, sier han og ler.

FRIER: Ingri-Eline Vik (her tidligere i TV-serien) dumpet TV-bonden, men har forelsket seg i en annen odelsgutt. Foto: TV 2

– Jeg vil oppfordre alle som har sett episodene, og som kjenner på at de kanskje kan være den rette, til å sende Christoffer en melding, sier Vik.

At aldersforskjellen mellom de to spilte inn, avviser hun.

– Jeg vet godt hva jeg vil, og er klar for å slå meg til ro. Det var derfor jeg meldte meg på dette programmet.

Funnet kjæreste

Mens bonden fortsatt er på leting etter en bondekone, har Vik et ferskt forhold på gang.

– Jeg hadde bestemt meg for å ikke å kave med noe forhold med det første, men jeg tror jeg er blitt kapret av en odelsgutt fra Askvoll, røper hun.

DELER SENG: Olav Åsen Haugsgjerd og Trine Turtum. Foto: TV 2

I mandagens episode drar de andre tre parene på miniferie. Blant annet får TV-seerne være med bonden Trine Turtum (25) og Olav Åsen Haugsgjerd (32) opp i dobbeltsengen i et sommerfjøs på Helgøya i Ringsaker.

Turtum røper for øvrig at det ikke er første gang de deler seng.

På ferien har forhåpentlig frieren mer hell med sjarmoffensiven enn under dette stuntet – se klipp under: