Genette Våge måtte rett på sykehus etter nattest

Fredagens nattest i «Mesternes mester» ble smertefull for Genette Våge (23). Ikke bare tapte hun mot Linda Medalen, rett etterpå bar det på sykehus med skadet hånd.

Publisert: Nå nettopp

– Da jeg ble spurt om å være med i «Mesternes mester», tenkte jeg at da har jeg gjort noe riktig i min idrettskarriere. Jeg har fått så mange fine tilbakemeldinger fra kjente og ukjente. Tenk at noen ser på meg som et forbilde, sier Genette Våge til VG.

STORE SMERTER: Genette Våge skadet hånden sin i nattesten mot Linda Medalen. – Jeg hadde så vondt i den siste delen av nattesten, sier Våge. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

Den 23 år gamle motocross- utøveren fra Stavanger er tidenes yngste deltager i «Mesternes mester». En programserie som virkelig blir omfavnet av norske TV-seere. Ifølge seertall fra NRK har episode nummer to blitt sett av 1,5 millioner seere til nå.

les også Dag Erik Pedersen om sorgen: – Hadde ikke klart meg uten døtrene mine

– Det var i runde nummer to av nattesten jeg skadet meg. Leddbåndet i tommelen og leddkapselen ble skadet. Jeg hovnet voldsomt opp og gikk med skinne i to måneder etterpå. Det var så vondt og jeg hadde ikke sjans til å ta den siste lyssverdet – og måtte på sykehuset rett etterpå, fortsetter Genette Våge.

forrige







fullskjerm neste SKADET: Genette Våge måtte gå med skinne i to måneder etter skaden.

Programleder Dag Erik Pedersen forteller at det er første gang i «Mesternes mesters» historie at en av deltagerne har fått en skade i nattesten som har påvirket resultatet.

– Genette sloknet veldig, all konsentrasjon gikk til den skadde hånden. Jeg så at hun ikke hadde fokus på den avgjørende delen av nattesten. Hun resignerte helt. Genette er en flott jente. Tidenes yngste deltager og det var kjipt at hun gikk ut på den måten, sier Pedersen til VG.

FULL KONSENTRASJON: Genette og lagkameratene Johann og Anne Margrethe i hinderløypa. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

les også VG kårer: Norges 58 største motorsportstjerner

Genette Våge regnes som et av de største motorsporttalentene Norge har hatt, med femte plass i VM – flere gullmedaljer i NM. Hun ble som første kvinne kåret til årets motorsport utøver i 2015. Men skader satte en stopper for karrieren i 2018.

STORT TALENT: Genette Våge regnes som et av de største motorsporttalentene Norge har hatt, med femte plass i VM – flere gullmedaljer i NM Foto: Norges Motorsportforbund

les også Vakter vokter «Mesternes mester»-hemmeligheten

– Jeg vil si at det var nesten et sjokk bare å bli spurt om å være med i «Mesternes mester». Mange av de andre som er med er jo helter som jeg bare hadde hørt navnet. Og Koss da – jeg var jo ikke født en gang da det var OL på Lillehammer i 1994. «Er det han», tenkte jeg. For meg ble han først og fremst den morsomme, tøysete Johan, sier Genette.

TRØST: De andre deltagerne i «Mesternes mester» trøster Genette Våge etter at hun måtte forlate konkurransen fredag kveld. Fra venstre: Aksel Lund Svindal, Cecilie Leganger delvis skjult), Johann Olav Koss, Synnøve Solemdal, Genette Våge, Anne Margrethe Hausken Nordberg, Magnus Midtbø, Håvard Tvedten og Linda Medalen (med ryggen til) Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

les også Kjærligheten blomstrer for «Mesternes mester»-paret

Men hun gjorde seg også noen andre erfaringer i «Mesternes mester».

– Jeg driver en individuell idrett som gjør at jeg ikke har hatt den samme lagfølelsen og støtten fra andre idrettsutøvere og konkurrenter. Så her har MM lært meg det å gjøre hverandre gode.

«TØYSETE JOHAN»: Her er et av Genettes egne bilder fra «Mesternes mester». Foto: Privat

Etter at Genette tapte nattesten mot Linda Medalen, flyttet hun ut av deltagerhuset i Arendal og til huset for de utslåtte i Tvedestrand. Her var allerede Øystein «Pølsa» Pettersen som måtte trekke seg allerede i første programmet på grunn av skader, på plass.

– Da ble vi to skadde, sier Genette med et smil.

les også Derfor blir gamle idrettshelter som nye på TV

Men er det noe hun har erfaring med, så er det jo skader.

– Jeg har en lang skadeliste, men når det skjer merker du ikke så mye til det. Det er så mye adrenalin i kroppen og man tåler jo en støyt. Ikke er det heller ikke så farlig om du brekker et ben, en fot eller en finger. Da er det mye verre om du brekker rygg eller nakke.

Hun er bare 22 år, startet, startet motocross-karrieren i svært ung alder – og lærte tidlig å stå på egne ben.

MYE SKADER: – Jeg har en lang skadeliste, men når det skjer merker du ikke så mye til det. Det er så mye adrenalin i kroppen og man tåler jo en støyt, forteller Genette Våge Foto: Norges Motorsportforbund

– Allerede som 14–15 åring måtte jeg prestere meg selv for sponsorene og overbevise dem om at skulle satse på meg. Jeg organiserte mitt eget team, holdt orden på økonomi, snakket i store forsamlinger, gikk i møter. I det hele tatt klare meg på egen hånd. Men jeg lærte også veldig mye av det, lærdom som jeg har mye glede senere i livet. Også etter at jeg ga meg med idretten, sier Genette.

Nå studerer hun til å bli dataingeniør i hjembyen Stavanger.

– Målet er å få gode karakterer og gjøre det bra. Det er det jeg jobber imot, sier Genette.